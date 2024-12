Projeto social “Kickboxing e Saúde para todos” distribui presentes em São Caetano do Sul

Foi realizado na noite de ontem, a graduação de 30 alunos do Projeto Social “Kickboxing e Saúde para todos”, além da troca de Faixas todos os alunos receberam luvas e brinquedos, a graduação foi organizada pelos professores, Anderson Reis (campeão mundial de Kickboxing, UIAMA/WTKA/ISKA/IOKO), Daniel Valle (Faixa preta, campeão nacional de Karatê e Kickboxing), e Marcos Valadares (Campeão Brasileiro, Kickboxing e Muay Thai).

Há décadas que a prática de artes marciais se presta não somente como instrução técnica para embates corpo a corpo, mas sobretudo, como meio para a busca do autoconhecimento, trabalhando competências como o autocontrole, autoconfiança, respeito e socialização.

“O Kickboxing como um dos esportes que mais cresce atualmente na atualidade mostra-se excelente para o desenvolvimento e formação continuada de cidadãos de bem, o sucesso do nosso projeto se deve ao Hospital Beneficência Portuguesa de SCS, agradeço efusivamente os nossos padrinhos Sr. Antonio e Moacir Rubira”, concluiu o professor Anderson Reis.

O evento realizado na Sociedade amigos do bairro olímpico (São Caetano do Sul), teve a presença dos familiares dos alunos, e contou com a ilustre presença do padrinho do projeto, o Sr. Moacir Rubira, ex-vereador e membro voluntário da Diretoria do Hospital Beneficência Portuguesa. O Projeto Social atendeu em 2024 mais de 170 crianças e está abrindo agora mais 20 vagas gratuitas para início em janeiro, os interessados podem fazer a inscrição pelo whatsapp (011) 99470-4738.