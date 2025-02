CBF anuncia detalhes da Série D do Campeonato Brasileiro 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (27) informações completas sobre a edição de 2025 da Série D do Campeonato Brasileiro. A competição, que contará com a participação de 64 clubes, terá seu início marcado para o dia 13 de abril.

A divisão dos times será feita em oito grupos, nomeados de A-1 a A-8, cada um com oito equipes. O atual campeão, Retrô, estará disputando a Terceira Divisão nesta temporada, enquanto Anápolis, Maringá e Itabaiana garantiram seus lugares na Série C do Brasileirão.

As datas para a final da competição estão previstas para os dias 21 e 28 de setembro, quando ocorrerão os jogos de ida e volta.

Abaixo, confira a composição dos grupos:

Grupo A-1: Independência, Humaitá, Manaus, Manauara, Tuna Luso, Águia de Marabá, GAS e Trem;

Independência, Humaitá, Manaus, Manauara, Tuna Luso, Águia de Marabá, GAS e Trem; Grupo A-2: Maracanã, Iguatu, Sampaio Corrêa, Maranhão, Altos, Parnahyba, Tocantinópolis e Imperatriz;

Maracanã, Iguatu, Sampaio Corrêa, Maranhão, Altos, Parnahyba, Tocantinópolis e Imperatriz; Grupo A-3: Ferroviário, Horizonte, Sousa, Treze, Santa Cruz, Central, América-RN e Santa Cruz-RN;

Ferroviário, Horizonte, Sousa, Treze, Santa Cruz, Central, América-RN e Santa Cruz-RN; Grupo A-4: ASA, Penedense, Sergipe, Lagarto, Barcelona de Ilhéus, Jequié, Juazeirense e União-TO;

ASA, Penedense, Sergipe, Lagarto, Barcelona de Ilhéus, Jequié, Juazeirense e União-TO; Grupo A-5: Ceilândia, Capital-DF, Aparecidense, Goiânia, Mixto-MT , Luverdense, Porto Velho e Goianésia;

Ceilândia, Capital-DF, Aparecidense, Goiânia, Mixto-MT , Luverdense, Porto Velho e Goianésia; Grupo A-6: Rio Branco-ES, Porto Vitória, Nova Iguaçu, Boavista, Pouso Alegre, Maricá, Portuguesa e Água Santa;

Rio Branco-ES, Porto Vitória, Nova Iguaçu, Boavista, Pouso Alegre, Maricá, Portuguesa e Água Santa; Grupo A-7: Goiatuba, Itabirito, Inter de Limeira, Monte Azul, Operário-MS, Uberlândia, FC Cascavel e Cianorte;

Goiatuba, Itabirito, Inter de Limeira, Monte Azul, Operário-MS, Uberlândia, FC Cascavel e Cianorte; Grupo A-8: Azuriz, Joinville, Barra-SC, Marcílio Dias, São José-RS, São Luiz, Guarany de Bagé e Brasil de Pelotas.

Acompanhe as atualizações sobre a Série D nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.