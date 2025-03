São Caetano abre pré-inscrições para atividades físicas da Terceira Idade

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), abrirá as pré-inscrições para as atividades físicas nos CISEs (Centros Integrados de Saúde e Educação) na próxima segunda-feira (10/3). As vagas são limitadas e o cadastro será realizado de forma online e escalonado, com o objetivo de atender prioritariamente à população idosa da cidade.

As atividades disponíveis para inscrição são as aulas de ginástica, alongamento, pilates, danças, vôlei adaptado, musculação e hidroginástica. Para se inscrever, o munícipe deve acessar o link disponível no site oficial da Prefeitura: https://terceiraidade.saocaetanodosul.sp.gov.br.

“Com a abertura das pré-inscrições, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a promoção da saúde e qualidade de vida da população idosa, proporcionando atividades físicas adaptadas para a Terceira Idade”, enfatiza Lucila Lorenzini, Coordenadora da Comtid.

A pré-inscrição exige que o munícipe esteja previamente cadastrado em um dos CISEs e que, no momento da inscrição, seja anexado um atestado médico atualizado. Para os alunos da hidroginástica, é necessário apresentar também um atestado clínico e dermatológico.

As vagas são limitadas e o preenchimento seguirá o critério de prioridade conforme a faixa etária dos interessados, de acordo com o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), podendo ser encerradas antes das datas previstas.

Cronograma de pré-inscrições:

10/3, a partir das 8h00: Exclusivo para pessoas com 80 anos ou mais .

Exclusivo para pessoas com . 12/3, a partir das 8h00: Exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais .

Exclusivo para pessoas com . 14/3, a partir das 8h00: Exclusivo para pessoas com 50 anos ou mais, caso ainda haja vagas.

A confirmação da inscrição deverá ser feita entre os dias 17 e 21/3, no CISE onde o munícipe escolheu realizar a atividade física. O início das aulas está previsto para o dia 24 de março.