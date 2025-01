Prefeitura de São Caetano reforça atenção à saúde mental no Janeiro Branco

Acolhimento, rodas de conversa, descentralização dos atendimentos, oficina de autocuidado e outras ações integram a programação da Prefeitura de São Caetano do Sul em alusão ao Janeiro Branco, movimento de conscientização sobre a saúde mental e emocional. As três unidades especializadas da rede municipal (CAPS, CAPS AD e CAPS Infanto-Juvenil) estão desenvolvendo atividades visando o bem-estar psicológico como fator fundamental para a qualidade de vida.

Semanalmente o CAPS Dr. Ruy Penteado aborda junto aos pacientes, em grupo terapêutico de psicodinâmica, os desafios para o autocuidado, estigmas sobre saúde mental e incentivo ao compartilhamento de experiências. As rodas de conversa são guiadas por uma equipe multidisciplinar composta por psicóloga, enfermeira e oficineiros.

A programação do CAPS visa promover acolhimento, esclarecimento e fortalecimento das ações de cuidado com a saúde mental, buscando criar um ambiente de suporte.

O CAPS AD Zoraide Maria Rampasso descentralizou o acolhimento para as 14 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, essencial para facilitar o acesso ao cuidado de pessoas que enfrentam sofrimento psíquico relacionado ao uso de substâncias psicoativas.

O CAPS-Infanto-Juvenil Amabili Moretto Furlan trabalha o Janeiro Branco em oficinas e grupos terapêuticos, com destaque para a roda de conversa com psicóloga no dia 28, às 14h, e a oficina de autocuidado, dia 30, no mesmo horário, ambas abertas à comunidade.