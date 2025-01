Prefeitura de São Caetano revitaliza as quadras do Chico Mendes

O Programa São Caetano Cidade Linda, que leva revitalização e zeladoria a parques, praças e jardins do município, esteve nesta semana no Espaço Verde Chico Mendes, no Bairro Cerâmica. Equipes da Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos) substituíram 22 refletores queimados por iluminação LED e trocaram cerca de 1.200 metros de alambrado das três quadras.

“O São Caetano Cidade Linda é um programa idealizado pelo prefeito Tite Campanella, em que as nossas equipes saem semanalmente às ruas para realizar esse trabalho de revitalização e modernização dos nossos parques, praças e jardins para que a cidade esteja sempre mais bonita e mais receptiva aos nossos moradores,” comentou o secretário da Sesurb, Michel dos Santos.

O trabalho das equipes da Sesurb nas quadras do Chico Mendes teve início na segunda-feira (27/1) e será finalizado nesta sexta-feira (31/1).