Programa São Caetano Cidade Linda leva revitalização ao Pesqueiro Municipal

Dando continuidade ao Programa São Caetano Cidade Linda, que leva revitalização e zeladoria a parques, praças e jardins do município, equipes da Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos) estão atuando nesta semana (17 a 21/2) no Pesqueiro Municipal Stefan Vidoski, no Bairro São José.

Já foram realizadas intervenções como pintura geral (interna e externa); toda a parte de revestimento de paredes da administração do pesqueiro e a parte hidráulica dos banheiros.

“Toda semana, nossas equipes saem às ruas para realizar um trabalho de revitalização e modernização dos nossos parques, praças e jardins, para que a cidade esteja sempre mais bonita e mais receptiva aos nossos moradores. Este é mais um programa contínuo de embelezamento dos próprios públicos de São Caetano”, comentou o secretário da Sesurb, Michel dos Santos.

Na segunda-feira (24), será a vez do Parque Catarina Scarparo D’Agostini (Chiquinho) receber as equipes do São Caetano Cidade Linda.

ASSOCIADOS

Para quem quiser se associar ao Pesqueiro Municipal basta comparecer ao local, munido de uma foto 3×4; cópia do RG e cópia do comprovante de residência, e pedir a confecção da carteirinha do pesqueiro.

SERVIÇO

Pesqueiro Municipal Stefan Vidoski

Endereço: Estrada das Lágrimas, 320, Bairro São José;

Horário de funcionamento: 8h às 17h.