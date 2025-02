Programa São Caetano Cidade Linda revitaliza o Parque Municipal José Alves do Reis

Em mais uma ação do Programa São Caetano Cidade Linda, projeto da Prefeitura que revitaliza e moderniza parques, praças e jardins em São Caetano do Sul, o Parque Municipal José Alves dos Reis, mais conhecido como Bosque do Povo, no Jardim São Caetano, recebeu nessa semana (3 a 7/2) as intervenções das equipes da Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos).

“O Programa São Caetano Cidade Linda é um pedido do prefeito Tite Campanella para que façamos durante o ano todo um trabalho de revitalização, modernização e manutenção de parques, praças e jardins. Esta semana, nossas equipes estiveram no Bosque do Povo e nosso compromisso é passar por todos os parques e praças”, ressaltou o secretário da Sesurb, Michel dos Santos.

Na segunda-feira (3/2), logo pela manhã, as equipes do São Caetano Cidade Linda já estavam no parque. Foram trocadas dez lâmpadas queimadas; revitalizada a iluminação da cozinha e instalados dois drenos na quadra de areia, com objetivo de melhorar a vazão da água.

“Também foram colocados dois caminhões de areia nas quadras, limpeza de calhas e telhados, solda nas grades em cima dos banheiros (parapeito) dando prosseguimento na pintura, além da readequação da iluminação do parque, pois tem área que não estava funcionando”, finalizou Michel.

O Parque Municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo) é localizado numa área de 27 mil metros quadrados, possui duas quadras poliesportivas, uma pista de Cooper de 650 metros, playground, barras de alongamento, xadrez e damas, coreto, teatro de arena, poço artesiano, duas bicas públicas, lago, chafariz, lixeiras estilizadas, banheiros, portaria.

SERVIÇO

Parque Municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo)

Endereço: Estrada das Lágrimas, 320, Jardim São Caetano

Horário de funcionamento: 6h às 22h.



Crédito:Eric Romero / PMSCS

