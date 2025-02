Ações integradas da Prefeitura reduzem impactos das chuvas fortes em São Caetano

A previsão de fortes chuvas para os primeiros meses do ano mobilizou vários setores da Prefeitura de São Caetano do Sul para ação rápida em ocorrências registradas devido ao alto volume de precipitação. E o planejamento preventivo se mostrou eficaz para que a cidade pudesse absorver, sem grandes transtornos, os 258 milímetros de chuva acumulados em janeiro.

Já no dia 3 de janeiro, o prefeito Tite Campanella reuniu o Comitê de Resiliência e Eventos Climáticos Extremos, responsável por gerir o Programa Alerta São Caetano, para organizar os trabalhos para o período de chuvas fortes. O Programa Alerta São Caetano engloba procedimentos a serem adotados na prevenção, resposta, assistência e reabilitação de áreas atingidas por ocorrências deste tipo, como as enchentes, e sua atuação prática é essencial para mitigar os problemas.

Diversas secretarias se organizaram para os trabalhos. O Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) intensificou os serviços de limpeza e desobstrução das bocas de lobo, priorizando regiões com riscos de alagamento.

A Defesa Civil, com apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), faz o mapeamento de toda a cidade. Quando há período de chuva intensa, as câmeras monitoram regiões afetadas e, em caso de obstrução do tráfego (totalmente ou parcialmente), o CGE emite alerta para a Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) organizar o trânsito no local.

Quando há eventual queda de árvores, o Saesa também conta com equipes de plantão para executar a remoção das espécies. Essa agilidade no atendimento foi presente na primeira semana do ano, quando fortes chuvas causaram a queda de cerca de 70 árvores em São Caetano – e mesmo assim o município voltou à sua normalidade em poucas horas.

Todo esse planejamento e ação em conjunto tem permitido que os impactos das fortes chuvas sejam mínimos. Nos pontos de alagamento, há rápido escoamento da água devido à constante limpeza das galerias e bocas de lobo. E a velocidade de sinalização viária e atendimento garante também que quem esteja eventualmente na rua consiga trafegar pela cidade em segurança.

Jaboticabal

Outra ação realizada em janeiro foi o acompanhamento da obra do Piscinão Jaboticabal, na tríplice divisa de São Caetano, São Bernardo e São Paulo. O prefeito Tite Campanella vistoriou os trabalhos no reservatório, que será o maior da América Latina, com capacidade para armazenar 900 milhões de litros de água e que beneficiará bairros que concentram 42% da população de São Caetano.