Tite Campanella celebra a importância de São Caetano no centenário da GM no Brasil

A General Motors do Brasil comemorou quinta-feira (23/1) um marco histórico: 100 anos de operações no País. A celebração na Capital contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, o governador Tarcísio de Freitas e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

“Comemorar estes 100 anos é mais do que celebrar um século de história, mas fortalecer a parceria de São Caetano com a GM, buscando juntos mais inovação, sustentabilidade e o crescimento para a indústria automobilística brasileira”, declarou Tite.

A planta de São Caetano, inaugurada em 1930, segue como um dos maiores centros de produção da GM no País. A montadora gera mais de 20 mil empregos diretos e inúmeros indiretos, por meio de sua rede de fornecedores e parceiros. Em 2024, a presença da GM na cidade resultou em uma arrecadação de impostos de R$ 66,9 milhões, destacando o impacto econômico e social da empresa no município.

A parceria entre a GM e São Caetano do Sul também é consolidada pelo ProAuto, programa de benefícios fiscais voltado para a indústria automobilística, que tem sido essencial para garantir a continuidade das operações da GM, mesmo em períodos econômicos desafiadores.

“A renúncia de receita da Prefeitura era de cerca de R$ 12 milhões por ano, totalizando quase R$ 100 milhões em 8 anos. Para compensar, a GM se comprometeu a investir na planta, assegurando a continuidade das operações e o fortalecimento da economia local”, afirma o secretário da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), Alan de Camargo.

Em 2024 a GM anunciou um expressivo investimento de R$ 7 bilhões no Brasil para até 2028. Desse total, R$ 5,5 bilhões são alocados nas plantas do Estado de São Paulo, principalmente em São Caetano.

Durante o evento, a GM também aproveitou para lançar novos modelos, como a versão híbrida do Tracker, que representa um passo importante em direção a um futuro mais sustentável. Esses lançamentos reforçam a sólida trajetória da GM em São Caetano do Sul e em todo o Brasil, consolidando a empresa como um pilar da economia local e um exemplo de compromisso com o futuro da indústria automotiva.