Marcelo Lima recebe apoio de Guto Volpi e Tite Campanella

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, recebeu na tarde desta segunda-feira (14) o apoio de Guto Volpi (PL), prefeito reeleito de Ribeirão Pires, e Tite Campanella (PL), prefeito eleito de São Caetano do Sul, em sua campanha para o segundo turno das eleições. O anúncio foi feito durante um almoço que contou com a presença do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e do ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi.

Confira com exclusividade como foi o encontro:

O candidato agradeceu os apoios e afirmou que sua responsabilidade aumenta com as adesões de Guto e Tite. “Não dá para discutir São Bernardo, sem discutir São Caetano, sem discutir Ribeirão, Rio Grande da Serra. O ABCDMRR tem que ser discutido dessa forma, com diálogo, fazendo uma parceria ampla neste momento de campanha, oferecendo o que é melhor para São Bernardo, e ao mesmo tempo também pensando para governar as sete cidades a partir do dia 1° de janeiro”, destacou Marcelo.

Guto Volpi comentou sobre a aprovação dos governos que ele e os demais prefeitos representam. “Estamos aqui com prefeitos aprovadíssimos de gestão. O Orlando, aprovadíssimo. O Tite, de São Caetano, e Ribeirão Pires, a mesma coisa. E é isso que a gente traz aqui pro Marcelo, esse testemunho de gestor, de capacidade. E é isso que a gente está fazendo por São Bernardo, falando: ‘Olha aqui, São Bernardo, tem que ser o Marcelo.”

Tite Campanella reforçou a integridade do candidato. “O Marcelo é uma pessoa de palavra. A palavra dele não faz curva”, afirmou o prefeito eleito de São Caetano. “O Marcelo sendo prefeito de São Bernardo vai ser muito bom para as duas cidades. Mas eu acho que esse apoio aqui, que ele está recebendo, endossa principalmente o Marcelo. A personalidade do Marcelo, o caráter do Marcelo, a capacidade gestora que ele tem”, completou.

O prefeito Orlando Morando, por sua vez, reafirmou seu apoio à candidatura de Marcelo. “Quanto ao meu apoio em relação ao Marcelo, já foi dito: a afinidade e a certeza de que ele é a pessoa que eu confio para dar continuidade ao nosso projeto”, declarou. “É um candidato em quem estamos fazendo todo o empenho porque ele vai oferecer bons resultados e, acima de tudo, dar continuidade ao nosso trabalho”, acrescentou.

Clóvis Volpi também destacou a experiência e preparo de Marcelo. “Quando a gente faz a opção de apoio a algum candidato, independente de onde ele esteja, eu principalmente olho dois pesos que são importantes: a questão do cumprimento de compromissos, palavra.” “Se eu comparar aqui os dois candidatos, o Marcelo dá de 10 a 0, porque é um cumpridor de palavra. O que ele prometeu para São Bernardo pode ter certeza que vai acontecer.”