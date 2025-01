Governador Tarcísio de Freitas anuncia moradias para 100 famílias em Campinas

O governador Tarcísio de Freitas anunciou na última sexta-feira (17) uma colaboração entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com o objetivo de fornecer moradias a aproximadamente 100 famílias de Campinas. Essas famílias foram removidas das margens da Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324) devido às obras de modernização da estrada, que estão previstas para serem concluídas em setembro e afetam a área compreendida entre os quilômetros 87 e 90.

A remoção das famílias, que ocupavam a Faixa de Domínio do DER, será gerenciada pelo departamento, que também se encarregará de desenvolver um Plano de Reassentamento Habitacional. Os documentos e relatórios elaborados até o momento já foram encaminhados à CDHU para facilitar as próximas etapas do processo. As famílias receberão suporte da companhia, principalmente através de cartas de crédito, tanto individuais quanto associativas, que permitirão a aquisição de imóveis no mercado, sejam eles novos, em construção ou ainda por construir. Existe também a possibilidade de que a CDHU destine unidades habitacionais em empreendimentos próprios para atender essas famílias.

O governador destacou a importância da questão habitacional, afirmando: “A infraestrutura é essencial, mas é crucial pensar também na realocação das pessoas. Hoje estamos celebrando o reassentamento dessas 100 famílias, que são beneficiadas por essa parceria entre o governo e a prefeitura, com aluguel social neste primeiro momento e moradia definitiva depois. Isso representa dignidade para as pessoas”.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco; do superintendente do DER-SP, Sérgio Codelo; da secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro; do prefeito de Campinas, Dário Saadi; além de representantes municipais da região.

Para que as famílias sejam contempladas com as novas moradias, elas precisarão cumprir alguns critérios, como não ter imóvel em seu nome e não ter recebido atendimento habitacional anteriormente, seja pela CDHU ou por órgãos federais ou municipais. Além disso, devem estar regularizadas no CADIN e sem pendências na Receita Federal. As famílias que não se enquadrarem nesses requisitos serão assistidas diretamente pelo DER.

Considerando que há a opção de aquisição de imóveis já prontos ou em andamento, espera-se que o atendimento às famílias ocorra de forma ágil. Enquanto isso não acontece, o DER será responsável pelo pagamento do auxílio-moradia necessário às famílias afetadas, um processo gerido pela Prefeitura de Campinas até que as soluções habitacionais definitivas sejam formalizadas.

Além disso, os últimos estabelecimentos comerciais ainda operantes na Faixa de Domínio aguardam a conclusão das novas construções para onde se mudarão, dentro do plano conduzido pela administração municipal campineira.

Visita Técnica

O governador Tarcísio de Freitas também realizou uma visita técnica às obras da Rodovia Miguel Melhado Campos, atualmente em andamento entre os quilômetros 87,4 e 90,6 em Campinas e entre os quilômetros 77,4 e 78,7 em Vinhedo. Essas obras estão gerando cerca de 350 empregos diretos e indiretos na região.

Tarcísio enfatizou: “Estamos realizando uma intervenção significativa, uma obra há muito esperada que resolverá um problema crônico da região. Estou confiante de que esta obra trará transformação social”.

Com um investimento total previsto de R$ 100,5 milhões, o trecho em Campinas conecta a SP-324 ao Aeroporto Internacional de Viracopos e às rodovias Santos Dumont (SP-075) e José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), também conhecido como Anel Viário de Campinas. Futuramente, a SP-324 estará conectada diretamente à Rodovia dos Bandeirantes, facilitando o acesso ao aeroporto. Essa nova estrutura rodoviária deverá aliviar o trânsito nas áreas urbanas adjacentes e aumentar a segurança dos motoristas.

Atualmente, as obras na região campineira estão avançando rapidamente, com 76,39% dos serviços já finalizados e previsão de conclusão para setembro de 2025. As obras em Vinhedo começaram em dezembro deste ano com um investimento estimado em R$ 16,8 milhões e estão programadas para serem entregues dentro do cronograma estabelecido até dezembro.

Dentre as melhorias planejadas estão a duplicação da pista principal, elevação da estrada, construção de viadutos e passagens inferiores para pedestres visando melhor conexão com os bairros vizinhos. Também está prevista a duplicação da ligação com a Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira e o Anel Viário.

Impacto Local

As intervenções no trecho campineiro têm prazo estipulado até setembro de 2025 para atender novas exigências relacionadas à obtenção das licenças ambientais complementares e ao aumento das passagens inferiores para veículos e pedestres. Essas demandas foram solicitadas pelo Ministério Público Estadual e pela CETESB e resultaram em alterações no projeto executivo inicial.

Essas melhorias impactarão positivamente os moradores e comerciantes das áreas afetadas (Jardim Marisa, Jardim Campo Belo e Cidade Singer), que agora poderão contar com uma infraestrutura significativamente aprimorada. A feira local que antes ocorria na Faixa de Domínio foi transferida para um espaço mais adequado.