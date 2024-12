SP investe R$ 7 bi em melhorias nas rodovias e beneficia 40 milhões de paulistas

O Governo de São Paulo investiu R$ 7 bilhões em obras nas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e municípios, entre 2023 e 2024. Esse investimento atendeu 390 obras de modernização, melhorias e conservação de vias. As intervenções abrangeram mais de 5,4 mil quilômetros de rodovias e beneficiaram cerca de 40 milhões de pessoas.

As obras foram responsáveis pela criação de 56 mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos. A extensão recuperada equivale a uma viagem de ida e volta entre a cidade de São Paulo e Maceió, capital de Alagoas.

Além dos trechos entregues, há ainda 46 intervenções em andamento, em que o DER investiu mais R$ 1,7 bilhão. Ao todo, 724 quilômetros de pistas recebem melhorias, beneficiando 3 milhões de pessoas. Com isso, nestes dois anos, o investimento do órgão chega a R$ 8,7 bilhões.

Estradas municipais

O Governo de São Paulo investiu R$ 3,8 bilhões em rodovias municipais nos anos de 2023 e 2024. Ao todo, entre concluídas e em andamento, são 242 obras de serviços de melhorias e modernizações, que contemplam mais de 3 mil quilômetros de vias sob responsabilidade dos municípios, representando cerca de 19 milhões de usuários/moradores beneficiados.

Obras de destaque

Entre as obras de maior impacto em 2024, o DER realizou a modernização da Ponte Prefeito Alidino Bonini, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na região de Araçatuba. Ao custo de R$ 21,8 milhões, a obra ampliou o vão de navegação para a melhoria do transporte de cargas pela Hidrovia Tietê-Paraná.

Outro destaque foi o investimento de R$ 100,5 milhões na modernização da Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), que liga a rodovia à SP-083, à SP-075 e ao Aeroporto de Viracopos, beneficiando mais de 50 mil pessoas na região de Campinas.

No segundo semestre de 2024, o DER ainda entregou a interligação viária entre os municípios de Sumaré e Hortolândia, com investimento de R$ 35,6 milhões, e a pavimentação da Rodovia Rio Negro e Solimões (SP-336), na região de Franca, ao custo de R$ 42,8 milhões. As duas obras beneficiaram mais de 850 mil habitantes e levam efeitos positivos para a economia e escoamento da produção local.

Além disso, o DER investiu R$ 86,5 milhões em obras de drenagem nas rodovias paulistas. As intervenções garantem segurança aos usuários e a durabilidade das vias durante os períodos de chuvas.

Programa de Concessões Rodoviárias

Por meio do Programa de Concessões Rodoviárias, o Estado de São Paulo tem 161 obras de infraestrutura em execução nas rodovias concedidas. Ao todo, são R$ 10,5 bilhões em investimentos. Um dos principais projetos é o trecho norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), que tem 44 quilômetros de extensão e seu trajeto passa pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. Com investimento previsto de R$3,4 bilhões, as obras devem gerar mais de 10 mil empregos até a conclusão das intervenções.

Também estão programados para iniciar em 2025 outros 290 projetos em rodovias concedidas, totalizando R$1,7 bilhão. O calendário prevê, por exemplo, as obras da Rota Sorocabana, que abrange 12 rodovias localizadas na região sudoeste do estado. Os recursos serão aplicados em duplicações, implantação de faixas adicionais, marginais e ciclovias, construção de acessos, entre outros.