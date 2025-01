São Bernardo dá início a construção de 381 novas unidades habitacionais

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, em colaboração com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), marcou um passo significativo na realização do sonho da casa própria para 168 famílias. Este evento ocorreu durante a assinatura dos contratos do Programa Carta de Crédito Associativo (CCA), beneficiando aqueles que se encontravam em situação de vulnerabilidade social no Galpão Eiji Kikuti, localizado no bairro Cooperativa.

O prefeito Marcelo Lima teve a honra de receber, em seu gabinete no Paço Municipal, o casal Cristiane Victor Bentes e Marcos da Conceição Soares, que foram contemplados com o contrato assinado. Este programa contempla a construção de um total de 381 unidades habitacionais, refletindo o compromisso da administração municipal em oferecer moradia digna e segura.

“Hoje estamos dando início à assinatura dos primeiros 168 contratos do Programa Carta de Crédito Associativo, incluindo o contrato que garantirá a casa própria para o casal Cristiane e Marcos. Nosso objetivo é assegurar condições habitacionais adequadas para essas famílias. Agradeço ao Governo do Estado de São Paulo pela parceria que tem sido fundamental para acelerar esse processo. O contrato assinado representa o primeiro passo rumo à realização do sonho da casa própria, com o suporte financeiro do Município e do Estado”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

As novas residências farão parte do projeto Eiji Kikuti, que está sendo erguido na Estrada Particular Eiji Kikuti e tem previsão de conclusão em 24 meses. O empreendimento contará com apartamentos variando entre 47 e 50 metros quadrados, cada um equipado com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Adicionalmente, as instalações incluirão áreas de lazer como playground, quadra esportiva e um salão comunitário. Para a execução desse projeto, a CDHU destinará R$ 87,5 milhões, enquanto o município investirá R$ 7,7 milhões.

Frida Waidergorn, secretária da Habitação de São Bernardo, enfatizou a importância deste momento: “Com a assinatura deste contrato, inicia-se oficialmente o processo para concretizar o sonho da casa própria. Em apenas 24 meses, essas famílias poderão desfrutar de seus novos apartamentos”.

O casal Cristiane e Marcos não escondeu sua emoção ao ver o prefeito assinar o contrato que mudará suas vidas. Visivelmente emocionada, Cristiane expressou sua gratidão à administração municipal: “Vocês não têm ideia da alegria que sentimos hoje com este presente de Ano Novo. Esperamos por muito tempo por este momento e só posso agradecer ao prefeito Marcelo Lima e à equipe da Secretaria de Habitação por nos proporcionar uma experiência tão emocionante”.



