Marcelo Lima toma posse como prefeito de São Bernardo

O candidato Marcelo Lima (Podemos) eleito prefeito de São Bernardo nas eleições de 2024, com expressivos 55,74% dos votos válidos no segundo turno, tomou posse nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro.

O evento contou com transmissão em tempo real através do canal do YouTube da

Câmara Municipal de São Bernardo do Campo:

Equipe de governo

Com 41 anos, Marcelo Lima é casado e possui ensino superior completo. De acordo com informações prestadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele tem uma ocupação classificada como “outros” e declara um patrimônio de R$ 800.000.

A vice-prefeita eleita, Sargento Jessica Cormick (AVANTE), é uma policial militar de 38 anos, também casada. Ela informa ao TSE que possui ensino superior completo e um patrimônio estimado em R$ 34.000.

Além da escolha do prefeito e da vice, as eleições resultaram na eleição de 28 vereadores para a cidade. Os dados completos da apuração podem ser acessados por meio de links disponíveis para o público..

Vereadores Eleitos

Ana do Carmo (PT) – 69 anos – Aposentada – Patrimônio: R$ 406.585,85 – Ensino médio completo.

Ana Nice (PT) – 50 anos – “Outros” – Patrimônio: R$ 198.898,45 – Superior completo.

Ananias Andrade (PT) – 38 anos – Publicitário – Patrimônio: R$ 101.245,52 – Superior completo.

Aurélio (PODE) – 62 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 1.509.066 – Superior completo.

Bispo João Batista (REPUBLICANOS) – 81 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 426.302,11 – Superior completo.

Danilo Lima (PODE) – 44 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 1.066.432,35 – Superior completo.

Edmar Aragão (AVANTE) – 40 anos – “Outros” – Patrimônio: R$ 223.020,91 – Superior completo.

Estevão Camolesi (CIDADANIA) – 59 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 2.499.968,71 – Superior completo.

Fran Silva (AVANTE) – 47 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 344.713,21 – Superior completo.

Geraldo Gomes (PRD) – 65 anos – Aposentado – Patrimônio: R$ 0 – Ensino médio completo.

Getúlio do Amarelinho (PT) – 57 anos – Comerciante – Patrimônio: R$ 757.034,12 – Superior completo.

Gordo da Adega (PODE) – 43 anos – Comerciante – Patrimônio: R$ 259.077,19 – Superior completo.

Henrique Kabeça (PMB) – 47 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 46.999 – Superior completo.

Ivan Silva (PRTB) – 50 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 300.000 – Ensino médio completo.

Joilson Santos (PRTB) – 48 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 1.206.266,96 – Superior completo.

Jorge Araujo (UNIÃO) – 43 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 341.179,34 – Superior completo.

João Viana (CIDADANIA) – 24 anos – Estudante – Patrimônio: R$ 43.280 – Superior incompleto.

Julinho Fuzari (CIDADANIA) – 51 anos – Vereador – Patrimônio: R$ 633.149,84 – Superior completo.

Luana Eloá (MDB) – 40 anos – Advogada – Patrimônio: R$766.000 – Superior completo.

Lucas Ferreira (PL) – 33 anos – Vereador – Patrimônio: R$288.000 – Superior completo.

Mauricio Cardozo (UNIÃO) – 46 anos – Vereador – Patrimônio: R$0 – Superior completo.

Netinho Rodrigues (PODE) – 52 anos – Vereador – Patrimônio: R$245.737,37 – Superior completo.

Nina Braga (PL) – 38 anos – “Outros” – Patrimônio: R$76,25 – Superior completo.

Pery Cartola (CIDADANIA) – 44 anos – Vereador – Patrimônio: R$2.524.034,14 – Superior completo.

Sandra do Leite (PODE) –58 anos– Aposentada– Patrimônio:R$0–Superior Completo .

Shell Gomes (CIDADANIA) –35 anos– Empresário– Patrimônio:R$1.112.000–Superior Completo .

Toninho Tavares (AGIR)–57 anos– Comerciante–Patrimônio:R$758459,84–Superior Completo .

Watanabe (PRTB)–43 anos– Advogado–Patrimônio:R$970000–Superior Completo .

Secretariado de Marcelo Lima:

Marcelo Lima, anunciou recentemente a composição final de seu secretariado. O time de secretários foi escolhido com base em sua competência e alinhamento com o plano de governo, que visa transformar São Bernardo em uma cidade mais segura, inovadora e inclusiva. Entre os nomes anunciados, destacam-se profissionais experientes, como o Major Arley Topalian para a Secretaria de Segurança Urbana e Alessandro Silva (Fran Silva) para a Secretaria de Esporte e Lazer. O prefeito reafirmou seu compromisso com a cidade, enfatizando a importância do trabalho coletivo para o desenvolvimento de São Bernardo.