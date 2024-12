Marcelo Lima anuncia seis novos secretários para São Bernardo

O prefeito diplomado de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, anunciou na noite desta segunda-feira (23) os últimos seis nomes que completarão sua equipe de secretários para o governo que terá início em 1º de janeiro de 2025. O evento, realizado no Neo MBigucci, no Jardim do Mar, contou com a presença da futura primeira-dama, Zana Lima, e da vice-prefeita diplomada, Jessica Cormick.

Marcelo Lima reforçou que os novos secretários foram selecionados com base em suas competências e alinhamento com o plano de governo. Os nomes anunciados foram:

Major Arley Topalian (Secretário de Segurança Urbana)

Michel Rúbio da Silva (Secretário Adjunto de Segurança Urbana)

Alessandro Silva, mais conhecido como Fran Silva(Secretário de Esporte e Lazer)

Edinho Montemor (Secretário Adjunto de Esporte e Lazer)

Henrique Santos de Oliveira, mais conhecido como Henrique Kabeça (Secretário de Assistência Social)

André Luiz Cottet (Secretário de Administração e Inovação)

Ronaldo Gonçalves Faro, mais conhecido como Coronel Faro (Chefe da Defesa Civil)

Fernando Longo (Secretário de Serviços Urbanos)

Débora Dutra Costa Basto (Secretária Adjunta de Serviços Urbanos)

Divulgação

“A partir de 1º de janeiro, esse time estará pronto para transformar nossas propostas em ações concretas, com foco no que realmente importa: o bem-estar de cada cidadão de São Bernardo. Vamos governar com diálogo, responsabilidade e, acima de tudo, amor por essa cidade maravilhosa”, afirmou o prefeito diplomado, que revelou que o secretariado já terá sua primeira reunião de trabalho na sexta-feira, 27 de dezembro.

Confira os currículos dos secretários

Major Arley Topalian – Secretário de Segurança Urbana

Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atua como Coordenador Adjunto do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado de São Paulo (CICC). Possui ampla experiência em gestão e operação, tendo exercido diversas funções ao longo de sua carreira. Entre seus cargos destacam-se: Comandante de Policiamento em Áreas Sensíveis, Comandante da 4ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e Coordenador Operacional da Rota (Tropa de Elite da PMESP). Além disso, é instrutor na Academia da Polícia Militar do Barro Branco desde 2012 e possui formação em Direito, Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, e MBA Executivo pelo INSPER. É também Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e possui cursos no exterior, incluindo especializações em policiamento comunitário e em operações táticas.

Michel Rúbio da Silva – Secretário Adjunto de Segurança Urbana

Integrante da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo do Campo há mais de 23 anos, Michel Rúbio tem vasta experiência em policiamento, supervisão de pelotões e combate a crimes ambientais. Durante sua trajetória na GCM, acumulou mais de 15 anos de experiência no Grupamento de Operações Especiais, sendo atualmente supervisor. É formado em Medicina Veterinária pela Universidade Metodista de São Paulo e possui especializações em Análise Criminal e Técnicas Operacionais. Seu trabalho é amplamente reconhecido na corporação pela dedicação e compromisso com a segurança da população.

Alessandro Silva (Fran Silva) – Secretário de Esporte e Lazer

Com mais de 20 anos de experiência na administração pública, Fran Silva foi eleito vereador em São Bernardo do Campo nos anos de 2016, 2020 e 2024, com forte atuação voltada para a área de Esportes. Durante sua trajetória, também assumiu o cargo de Secretário Municipal de Cultura e Juventude entre os anos de 2023 e 2024. Fran Silva é formado em Gestão Pública e, como parlamentar, criou leis de incentivo ao esporte, promovendo qualidade de vida e inclusão social.

Edinho Montemor – Secretário Adjunto de Esporte e Lazer

Advogado e ex-vereador, Edinho Montemor é amplamente reconhecido por sua dedicação ao esporte e à promoção de atividades para a juventude. Sua atuação como vereador foi marcada pela modernização da Câmara Municipal de São Bernardo e pela criação de parcerias que trouxeram visibilidade ao esporte na cidade, incluindo o projeto Tigrinho e o apoio ao São Bernardo Futebol Clube (Tigre). Além disso, Edinho Montemor é conhecido por sua habilidade em gestão de equipes e projetos comunitários.

Henrique Santos de Oliveira (Henrique Kabeça) – Secretário de Assistência Social

Henrique Kabeça é formado em Gestão Pública e possui vasta experiência em projetos sociais e atendimento comunitário. Como fundador e gestor da Organização da Sociedade Civil (OSC) Atitude e Vida, foi responsável por inúmeras iniciativas que impactaram positivamente a população de São Bernardo, principalmente nas áreas de juventude e combate às drogas. Atualmente, exerce o cargo de vereador reeleito e é amplamente conhecido por seu trabalho social e dedicação às causas da cidade.

André Luiz Cottet – Secretário de Administração e Inovação

André Luiz Cottet é advogado com MBA em Política e Gestão Pública, além de possuir mais de 28 anos de experiência no setor público e privado. Atuou em prefeituras e consórcios intermunicipais, ocupando cargos de gestão e liderança. Sua trajetória é marcada pela implementação de políticas de modernização administrativa e inovação, com foco na eficiência e transparência dos serviços públicos.

Ronaldo Gonçalves Faro (Coronel Faro) – Chefe da Defesa Civil

Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com mais de 30 anos de carreira, Coronel Faro possui doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e doutorado em Educação Física. Sua atuação é amplamente reconhecida na liderança de operações de segurança e na gestão de crises, além de experiência em comando de policiamento metropolitano. No campo da Defesa Civil, Coronel Faro liderou diversas iniciativas voltadas para a prevenção e mitigação de desastres, com foco na segurança da população.

Fernando Longo – Secretário de Serviços Urbanos

Fernando Longo é formado em Direito e possui experiência como Secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Autor de livros sobre a história de São Bernardo do Campo, contribuiu ativamente para a valorização cultural e turística da região. Atualmente, preside o Partido Renovação Democrática (PRD) e é conhecido por sua atuação em projetos de infraestrutura e mobilidade urbana.

Débora Dutra Costa Basto – Secretária Adjunta de Serviços Urbanos

Débora Dutra Costa Basto possui mais de 15 anos de experiência no cenário político, trabalhando em diversos cargos desde 2007. Formada em Processos Gerenciais, Débora tem contribuições importantes ao lado do prefeito diplomado Marcelo Lima, participando diretamente na elaboração de políticas e projetos que beneficiam a população de São Bernardo do Campo.