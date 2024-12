General Motors está com inscrições abertas para Programa TRACK 2025

A General Motors, uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, intitulado como “TRACK GM 2025”. Os interessados devem ter formação superior concluída entre dezembro de 2021 a dezembro de 2024 e disponibilidade para atuar na cidade de São Caetano do Sul (SP).

Com duração de 3 anos, o Programa busca oferecer uma trilha de desenvolvimento profissional voltada para a formação de futuros líderes da GM. Durante a jornada, os trainees vivenciarão diferentes subáreas da companhia e desenvolverão um projeto estratégico em sua área de alocação.

O programa inclui treinamentos em habilidades de gestão, mentoria personalizada e acompanhamento nas primeiras semanas, além de aulas de inglês, se necessário.

Os talentos selecionados contarão com remuneração compatível com o mercado e um pacote de benefícios que inclui assistência médica, assistência odontológica, vale-alimentação, previdência privada, convênio-farmácia, programa de assistência ao empregado (suporte psicológico, jurídico e financeiro), seguro de vida, desconto na compra de veículo novo ou seminovo, auxílio-creche, entre outros benefícios.

As inscrições para o Programa TRACK GM 2025 vão até 13/01/2025.