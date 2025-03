São Caetano terá programação especial pelo Dia Internacional da Mulher

A cidade de São Caetano do Sul terá uma programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. O evento Março com Elas busca promover o bem-estar, a conscientização e o empoderamento feminino, oferecendo exames de saúde, atividades culturais e esportivas.

Eric Romero/PMSCS

A agenda começa já nesta quinta-feira (6/3), com a oferta de exames de papanicolau em livre demanda, disponíveis até 14 de março, das 8h às 16h30, em diversas UBSs e no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism). Também será realizada a mamografia sem necessidade de agendamento entre os dias 10 e 14 de março, no Complexo Hospitalar de Clínicas.

Atividades culturais e palestras sobre a mulher

No sábado (8/3), a programação cultural começa às 8h30, no Teatro Municipal Santos Dumont, com apresentação musical, roda de conversa e sessão de auriculoterapia. No mesmo local, a partir das 11h15, acontecem palestras sobre temas como violência de gênero, saúde feminina e os serviços oferecidos pelo Centro de Referência Especializado em Assistência à Mulher (Cream).

Simultaneamente, o Espaço Cultural Casa de Vidro, ao lado do teatro, receberá uma feira de livros com escritoras da região. Além disso, a Praça do Professor sediará uma feira de artesanato e o Ponto de Leitura, enquanto a Pinacoteca Municipal exibirá a mostra “Legado, aquisições e um acervo em movimento”.

À noite, às 19h, o Teatro Paulo Machado de Carvalho recebe o espetáculo teatral Maria Auxiliadora, da Cia. dos Inventivos. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência.

Caminhada e atividades esportivas

No domingo (9/3), acontece a Caminhada pelo Dia Internacional da Mulher, com saída às 9h30 do estacionamento do ParkShopping São Caetano e chegada ao Espaço Verde Chico Mendes, onde será realizado um aulão de encerramento. As primeiras mil participantes que comparecerem ao ponto de partida e doarem 1kg de alimento não perecível receberão uma camiseta do evento.

O Março com Elas é uma iniciativa da Prefeitura de São Caetano do Sul, com apoio do Fundo Social de Solidariedade, USCS, Delegacia da Mulher, Fundação das Artes, SESC e ParkShopping São Caetano.