Ribeirão Pires celebra inaugurações e Campeonato de Futebol Amador nesta sexta-feira

A sexta-feira (7) será marcada por uma programação diversificada em Ribeirão Pires, com atividades voltadas ao lazer, solidariedade e esporte. A Prefeitura inaugura a Trilha do Tapiá no Parque Oriental, lança o projeto Varal Solidário e dá início à Liga Ribeirãopirense de Futebol Amador, movimentando diferentes pontos da cidade ao longo do dia.

Às 14h, o Parque Oriental recebe a cerimônia de abertura da Trilha do Tapiá, um percurso de 300 metros imersivo na natureza, proporcionando mais uma opção de lazer ao ar livre. Em seguida, às 15h e às 16h, o Fundo Social de Solidariedade promove o lançamento do Varal Solidário, que distribuirá roupas e calçados gratuitamente na USF Parque Aliança e no Terminal Rodoviário.

Encerrando a sexta-feira com esporte e emoção, a Liga Ribeirãopirense de Futebol Amador começa às 19h50 no CTT Ouro Fino, com o confronto entre Águia de Ouro e GE Maristela. A competição reunirá 24 equipes na disputa pelo título da temporada, reforçando a tradição do futebol amador na cidade.

Ribeirão Pires inaugura Trilha do Tapiá no Parque Oriental

Horário: 14h | Local: Parque Oriental – Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse

Lançamento do Varal Solidário

Horário: 15h | Local: USF Parque Aliança (Rua Antônio Fortes, 185)

Horário: 16h | Local: Terminal Rodoviário (Avenida Capitão José Gallo, 85 – Centro).

Estreia no Campeonato de Futebol Amador de Ribeirão Pires

Horário: 19h50 | Local: CTT Ouro Fino (Av. Rubens Maziero, 100 – Ouro Fino)