Liga Ribeirãopirense de Futebol Amador começa nesta sexta-feira com 24 equipes na disputa

A Divisão Especial da Liga Ribeirãopirense de Futebol Amador inicia nesta sexta-feira (07) com a primeira rodada da fase de grupos. O pontapé inicial será dado no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Ouro Fino, onde o atual bicampeão, Águia de Ouro, enfrenta o GE Maristela às 19h50. A competição, organizada pela Liga Ribeirãopirense com apoio da Prefeitura, reunirá 24 equipes que lutarão pelo título da temporada.

Os jogos da rodada inaugural acontecerão entre sexta-feira (07) e domingo (09), distribuídos entre os campos do CTT Ouro Fino e Santa Luzia. Além do duelo de abertura, outros confrontos serão atração no fim de semana, como o formato do torneio prevê que as equipes sejam divididas em quatro grupos de seis times, jogando entre si na fase de classificação. Os quatro melhores de cada grupo avançam para o mata-mata.

No sábado (08), CTT Ouro Fino recebe três confrontos: A A.A. Boa Sorte X A.E. Inter às 16h50, seguida pelo confronto entre E.C. Brisão e A.C.E.A. às 18h30. Encerrando o dia, o Lago F.C. mede forças com o Leões F.C. às 19h50.

A programação de domingo (09) será ainda mais movimentada, com seis partidas espalhadas pelos dois campos. Às 8h50, Confiança e Aliados jogam no CTT Ouro Fino, enquanto no CTT Santa Luzia, a U. Vila Sueli enfrenta o S.E. Planalto no mesmo horário. Logo depois, às 10h40, o G.E. Vila Suissa encara o Soma F.C. no CTT Ouro Fino, e o G.E.U. Santa Luzia recebe o A.F. Alvorada em Santa Luzia.

No período da tarde, a rodada segue com mais partidas. Às 12h30, A.E. Vila Gomes e Vasquinho F.C. se enfrentam no CTT Santa Luzia, enquanto Malorkas F.C. e A.E. Beija Flor entram em campo no CTT Ouro Fino. Encerrando a rodada, Quarta Divisão e E.C. Jardim Luzo jogam às 14h10, também no CTT Ouro Fino.

Com o início da competição, as equipes buscam impor seu ritmo e demonstrar força na briga pelo título. O Águia de Ouro, atual bicampeão, entra como um dos favoritos, mas a expectativa é de uma disputa acirrada, já que a fase de grupos permite quatro classificados por chave, mas o último de cada grupo será rebaixado para divisão de acesso.

A fase de grupos seguirá ao longo das próximas semanas, com as cinco rodadas definindo os classificados para o mata-mata. Além da tradição e rivalidade entre as equipes, a edição deste ano promete confrontos intensos e momentos de emoção nos gramados da Estância. Com a participação de jogadores experientes e jovens talentos, o torneio reafirma a força do futebol amador na cidade.