Pedalinhos e caiaques voltam a ser atrações no Parque Oriental de Ribeirão Pires

O Parque Oriental de Ribeirão Pires traz de volta duas de suas atrações mais apreciadas: os pedalinhos e os passeios de caiaque na Represa Billings. A atração reabre neste fim de semana. Os equipamentos estão disponíveis aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h, e prometem momentos de diversão, lazer e contato com a natureza para moradores e turistas.

Os pedalinhos, com capacidade para duas pessoas e uma criança a partir de 4 anos, são ideais para famílias que desejam compartilhar momentos juntos. Já os caiaques, que podem ser alugados para passeios individuais ou em duplas, oferecem uma experiência mais dinâmica e envolvente. Em ambos os casos, menores de 18 anos precisam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis, conforme as normas de segurança do Parque.

Cada passeio tem duração de 20 minutos, e a segurança é garantida por uma série de medidas, como o uso obrigatório de coletes salva-vidas e boias de sinalização que delimitam as áreas de navegação. Além disso, o Parque Oriental conta com bombeiros civis de plantão para dar suporte às atividades recreativas.

O Parque Oriental é reconhecido como um dos principais pontos turísticos e culturais de Ribeirão Pires, oferecendo uma experiência completa para seus frequentadores. Além das atividades náuticas, o espaço conta com food trucks que oferecem diversas opções gastronômicas, feirinha de artesanato com produtos regionais e áreas verdes ideais para piqueniques.

Outro diferencial é o fato de o local ser pet friendly, permitindo a entrada de animais de estimação, o que torna o passeio ainda mais especial para as famílias que desejam levar seus pets.

Com entrada gratuita, o Parque Oriental está localizado na Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse, e funciona de terça a domingo, das 8h às 17h. As atrações da Billings são pagas.