CooperPires celebra 20 anos com tour por pontos turísticos de Ribeirão Pires

Nesta quinta-feira (12), a Cooperativa de Ribeirão Pires (CooperPires) realizou um tour especial pela cidade em comemoração aos seus 20 anos, que serão celebrados oficialmente no dia 13 de setembro. Visita marcou as duas décadas de atuação da cooperativa, responsável pela coleta seletiva do município, e incluiu paradas em pontos emblemáticos.

Os cooperados visitaram o Paço Municipal, o Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (CHL), o Jardim Japonês, o Mirante São José, o Parque Oriental e o projeto “Condomel – Abelhas da Mata”. A ação foi realizada por meio do PEPTA (Programa de Educação Patrimonial, Turístico e Ambiental) e contou com o apoio das secretarias de Meio Ambiente e Turismo de Ribeirão Pires.

A atividade, que durou toda a manhã, destacou a importância da preservação ambiental e do engajamento da comunidade com o patrimônio local. A CooperPires não apenas realiza a coleta seletiva, mas também apoia eventos culturais, como o Festival do Chocolate, que ocorreu no último mês de agosto, promovendo a reciclagem e a sustentabilidade.

“Com 20 anos de existência, a CooperPires desempenha um papel fundamental na gestão de resíduos na cidade, mantendo parcerias com a prefeitura e sendo referência em ações sustentáveis. O tour proporcionou um momento de integração entre os cooperados e a cidade, reforçando os laços da cooperativa com Ribeirão Pires e suas iniciativas de preservação ambiental e cultural”, explicou um dos coordenadores da atividade, João Paulo Cerezoli.