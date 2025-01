Tigela Cheia estreia em 2025 com novo endereço para troca de garrafas pet por ração

No próximo dia 25, a ação solidária Tigela Cheia retorna em um novo endereço: a Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, localizada na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, em Ribeirão Pires. Realizada pela Prefeitura em parceria com protetores independentes e com o apoio da Cerealista Oliveira, a iniciativa une sustentabilidade e cuidado com os animais, permitindo a troca de garrafas plásticas por ração para cães e gatos.

A ação busca estimular a reciclagem, beneficiando a comunidade ao mesmo tempo em que auxilia os animais de estimação. Para cada quilo de garrafas plásticas arrecadado – o equivalente a 20 unidades de 2 litros, 26 de 1 litro ou 36 de 600 ml –, será entregue um quilo de ração. O limite por CPF é de três quilos. Todo o material reciclado será encaminhado à Cooperpires, cooperativa local de catadores de materiais recicláveis.

Além do Tigela Cheia, será realizada Feira de Adoção de Cães e Gatos e oferecida vacinação antirrábica gratuita para os pets.

O objetivo principal é promover práticas sustentáveis e atender às demandas de famílias que possuem animais, contribuindo para o bem-estar coletivo. A ação reforça a importância da reciclagem e do cuidado responsável com os animais.