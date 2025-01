Prefeitura de Ribeirão Pires avança implantação de Central Integrada de Veículos

As obras para implantação da Central Integrada de Veículos, que ficará ao lado da Secretária de Juventude, Esportes e Lazer, no Complexo Ayrton Senna, seguem adiantadas. O local já recebeu camada de base asfáltica, por exemplo. As intervenções são realizadas pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana.

No local, profissionais realizam limpeza do espaço, levantam pequeno muro com paralelepípedos. A guarita, que abrigará os controladores das corridas, também recebeu revitalização completa, com pintura, além de contar com placa de identificação.

O objetivo da Central Integrada é otimizar o uso dos recursos públicos. Além dos veículos, motoristas também ficarão à disposição de todos os setores para o atendimento das demandas das equipes da Prefeitura.

O local escolhido pela Central Integrada de Veículos é estratégico, pois fica no entroncamento de duas das principais vias da Estância: a Avenida Prefeito Valdírio Prisco e a Avenida Capitão José Gallo.

Ambas avenidas são ligações diretas para outras áreas da cidade, como a região do Ouro Fino Paulista e a Quarta Divisão, por exemplo.