Ribeirão Pires inicia implantação de Central Integrada de Veículos

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio das Secretarias de Zeladoria e Manutenção Urbana e de Obras, iniciou a implantação da Central Integrada de Veículos – CIV, que vai operar lado da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, no Complexo Ayrton Senna.

As obras se iniciaram ainda na semana passada com nivelamento de solo do espaço e estruturação da área que irá abrigar parte da frota de veículos municipal. O objetivo da Central Integrada é otimizar o uso dos recursos públicos. Além dos veículos, motoristas também ficarão à disposição de todos os setores para o atendimento das demandas das equipes da Prefeitura.

O local escolhido pela Central Integrada de Veículos é estratégico, pois fica no entroncamento de duas das principais vias da Estância: a Avenida Prefeito Valdírio Prisco e a Avenida Capitão José Gallo.

Ambas avenidas são ligações diretas para outras áreas da cidade, como a região do Ouro Fino Paulista e a Quarta Divisão, por exemplo.