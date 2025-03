Ribeirão Pires promove CarnaCultura neste domingo (9)

Os foliões de Ribeirão Pires e região terão mais um dia de alegria carnavalesca neste domingo (9), das 10h às 16h, com o CarnaCultura que será realizado no Parque Professor Luiz Carlos Grecco (localizado à Rua Diamantino de Oliveira, 220 – Jardim Pastoril).

Organizado pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura e apoio da Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo Estadual, a programação contará com o espetáculo musical colorido e animado da banda Baleia Banguela, que no seu repertório traz releituras para crianças e adultos, proporcionando momentos de muita alegria para todos dançarem juntos.

A programação traz também brincadeiras e atividades lúdicas, como pinturas em painel, oficinas de brinquedos, caça ao tesouro, palhaçaria e intervenções artísticas. O evento terá com estrutura de foodtrucks com opções gastronômicas.

“A proposta é oferecer práticas artísticas integradas para as famílias, estimulando a criatividade, o convívio, a expressão e a linguagem poética. A ideia é promover um evento temático criativo, através da integração entre as linguagens artísticas (artes visuais, música, dança e teatro)”, ressaltou a Secretária de Cultura, Rosi de Marco.

Para participar, a organização pede a colaboração dos foliões com a doação de 1kg de alimento não perecível ou ração para pets, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires. O evento também marca, neste ano, as celebrações pelos 71 anos de Ribeirão Pires. A programação de aniversário inclui diversas atividades para a população e a agenda completa pode ser conferida no site da Prefeitura: www.ribeiraopires.sp.gov.br.

Serviço: CarnaCultura

Data: Domingo – 9 de março, das 10 às 16h

Local: Parque Prof. Luiz Carlos Grecco (Rua Diamantino de Oliveira, 220 – Jd. Pastoril)

Entrada Solidária: Doação de 1kg de alimento não perecível ou ração para pets