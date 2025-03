Guto Volpi apresenta calendário de festividades de aniversário de Ribeirão Pires

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), anunciou na manhã desta sexta-feira (28), a programação das festividades em celebração aos 71 anos da Estância Turística de Ribeirão Pires, que é comemorado no dia 19 de março.

Assim, durante todo o mês de aniversário haverá um extenso calendário de atrações para todos os públicos, faixas etárias, gostos musicais e gastronômicos.

Guto explicou que o calendário de aniversário da cidade reúne eventos para vários públicos, além de ter um aspecto solidário, pioneiro e cuidadoso com a Saúde.

Calendário começa com evento católico

“Começamos março com Rebanhão, evento da Igreja Católica, tradicional. Nova trilha no Parque Oriental, onde vamos trabalhar a fase dois do parque, que leva até a biquinha, bica d’água que dá na represa. Tem um projeto novo do Fundo Social de Solidariedade, que é o Varal Solidário, onde deixamos, à vontade, dentro das USFs (Unidades de Saúde da Família), na rodoviária e outros espaços públicos, roupas triadas e limpas para que, espontaneamente, as pessoas possam escolher de seu interesse e levar para casa”, revelou Guto, o ineditismo do projeto voltado às famílias vulneráveis.

Tem mais um evento inédito que será realizado no Parque Municipal Luiz Carlos Grecco, que passa por modernização, conforme explicou Volpi.

“O Carnacultura é o primeiro no Parque Luiz Carlos Grecco, que passa por um momento legal, estamos fazendo um deck enorme para ampliar as aulas de yoga, dança, vamos transformar aquilo em um complexo, com cursos e fechar em um grande complexo”, explicou o prefeito.

Cem dias de governo e Cannabis Medicinal

O chefe do Executivo Ribeirãopirense afirmou que dentro dos cem dias pretende entregar, entre outras obras e serviços, a extensão da avenida Valdírio Prisco e sua iluminação completa e renovada.

E mais uma vez, Guto Volpi falou em pioneirismo, ao mencionar a primeira Clínica Pública de Cannabis Medicinal do Brasil.

Guto falou que depois que tiver consolidado, o projeto da Clínica de Cannabis será levado ao Consórcio

“Cannabis, nosso desafio é atender localmente, tudo que temos na triagem é de Ribeirão Pires. A hora que a gente tiver tudo consolidado e pronto para ser aplicado vamos levar para o Consórcio o modelo. Aí pode levar para as cidades do ABC, ampliar o serviço, e cada município tratar no seu local. Em março, vamos entregar a base de dados ao Consórcio e cada município vai avaliar com seus secretários de Saúde”, comentou ele com orgulho sobre o tratamento com a cannabis medicinal.

Quantidade X Qualidade

Sobre a expectativa de público para o mês de aniversário, Guto disse que não necessariamente um público grande gera economia equivalente, mas que a ideia é atrair pessoas que voltem para outros eventos na Estância.

“Tenho falado com nosso Secretário de Desenvolvimento Econômico, César Ferreira, e ele está com técnica de levantamento de dados melhor que tínhamos antes. Mas, minha preocupação em público nunca é volume, e sim qualidade, quanto mais a festa for segura, confortável, mais isso repercute melhor economicamente porque você tem um público de consumo. A questão do volume de 20 mil pessoas não necessariamente é o resultado econômico, por isso trabalhamos todos os nichos e esse público se divide em que agrada mais. O consumo de festa tem sido melhor a cada ano, esse ticket aumenta, mas o que tem que deixar como resultado é a qualidade do nosso calendário para que esse visitante de dentro e de fora de Ribeirão Pires volte, como a Entoada e a Festa Italiana”, expôs Guto o seu ponto de vista.

Abaixo segue o calendário das festividades.

Dias 02, 03 e 04, das 9h às 16 – Rebanhão de Carnaval no Complexo Ayrton Senna;

Dia 07, às 14h., a inauguração do novo circuito de caminhada do Parque Orlental, às 15h. tem o lançamento Varal Solidário na USF Parque Aliança, que segue às 16h., mas no Terminal Rodoviário, às 19h30 tem o início do Campeonato de Futebol Amador – Divisão Especial, no CTT Ouro Fino.

Dia 08, das 8h. às 11h., Dia Internacional das Mulheres, na Vila do Doce;

Dia 09, a partir das 10h., tem Carnacultura no Parque Municipal Prof Luiz Carlos Grecco;

Dia 13, às 15h., tem a entrega do novo visual da frota e das novas funcionais, na Sede da Polícia Municipal;

Dia 14, às 15h., tem degustação da 3ª Entoada Nordestina;

Dia 15, às 9h30, inauguração da Praça Esportiva Parque das Fontes, já às 20h é hpra de correr com a Bronkos Race no Complexo Ayrton Senna;

Dias 15 e 16, entre 11h e 17h., tem Day Park no Parque Oriental;

Dia 19 vem repleto de atividades, começando cedinho, às 7h., com a Missa Paróquia Matriz São José seguida de bênção da cidade no Mirante São José, às 10h., o ineditismo ganha holofotes com a inauguração da Primeira Clínica Pública de Cannabis Medicinal do Brasil e às 20h. tem a Banda Sinfônica de Ribeirão Pires com o Tributo ao Rock na Vila do Doce;

Dia 21, às 14h., tem o 2º Encontro Mulher Mais Segura no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Já nos dias 21, 22 e 23, o sotaque nordestino ganha espaço na Estância com a 3ª Entoada Nordestina, que traz na sexta-feira, a partir das 18h. até às 21h., Enoke Virgulino, sábado, das 14h. às 21h., tem Bicho de Pé, e domingo, para fechar com chave de ouro, das 12h. às 21h., tem Elba Ramalho, tudo no Complexo Ayrton Senna.

Dia 23, também, mas, logo cedinho, tem a Óxente Run, Corrida da Entoada Nordestina no Complexo Ayrton Senna;

Dia 25, às 19h tem a inauguração da Pinacoteca Municipal;

Dia 28, Sessão Solene – Ribeirão Pires 71 anos na Câmara Municipal

Dia 29 começa com atividades às 10h., com o Tigela Cheia na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, às 19h., Sábado com Dança no EMARP; e das 17h. às 21h. é avez do Luau Aloha Melhor Idade no CTT João Netto.

As festividades do mês de março são encerradas dia 30, das 8h. às 16h., com a Feira Vegana do ABC na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna.