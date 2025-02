Guto Volpi apresenta área e avança nas tratativas para permanência do SESI em Ribeirão Pires

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, apresentou nesta segunda-feira (17) ao presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Christiano da Silva, proposta de área para a construção de unidade própria do SESI (Serviço Social da Indústria) na cidade.

O encontro, acompanhado por equipe técnica da entidade, marca avanço nas tratativas para garantir a permanência e ampliação de unidade educacional no município.

“A gente estava nessa luta para que o SESI mantivesse atividades em Ribeirão Pires há muito tempo. E trouxemos à Fiesp e ao SESI essa solução. Foi uma reunião de trabalho importante. Tiramos encaminhamentos para nossas equipes e devemos, em breve, apresentar projeto de doação de área para que o SESI construa sua unidade”, indicou o prefeito Guto Volpi.

A partir do encontro desta segunda-feira, os departamentos jurídicos do SESI e da Prefeitura irão trabalhar na análise documental do processo de implantação da unidade no município para, na sequência, o Executivo submeter a doação de espaço à apreciação dos vereadores. A área apresentada pela Prefeitura está situada na Avenida Francisco Monteiro, no Santa Luzia, ponto de fácil acesso dos moradores pela região central e bairros.

“Nós como Conselho temos que levar as escolas do SESI para onde tem trabalho da indústria. Ribeirão Pires é cidade industrial importante. O ABC é uma das maiores regiões industriais do Brasil e a gente poder manter, ampliar e colocar o SESI a serviço do trabalho da indústria é nosso papel”, destacou o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Jr.

O encontro foi acompanhado, ainda, pelo secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Aroaldo Silva.

A doação de área para construção de unidade em espaço próprio é um dos pontos necessários para manter a escola do SESI em Ribeirão Pires. Em 2010, o imóvel utilizado para as atividades educacionais da entidade, situado no pé do Mirante São José, foi interditado. O SESI manteve as aulas em espaços concedidos e cogitava encerrar as atividades no município.