SP Sempre Alerta: entenda o significado de cada alerta da Defesa Civil

A Campanha SP Sempre Alerta, do Governo de São Paulo, é uma ação focada na prevenção contínua de desastres. Liderada pela Defesa Civil e em parceria com outros órgãos estaduais, ela informa e protege a população. Com ampliação dos sistemas de alerta em situações de risco e investimento de tecnologia para monitoramento meteorológico, o programa atua no período de maior incidência de incêndios, com o São Paulo Sem Fogo, e na Operação Chuvas, com ampliação das ações de alertas, investimento em tecnologia e proteção da população.

O SP Sempre Alerta também criou uma classificação especial para que a população entenda de forma mais fácil e rápida as gravidades dos alertas meteorológicos emitidos para todo o estado. O sistema é dividido em três cores, que variam de acordo com o risco de cada situação, facilitando a compreensão dos cidadãos sobre a gravidade de cada cenário. A prevenção é a melhor forma de proteger vidas e minimizar danos.

Entenda o significado das cores de cada alerta da Defesa Civil durante as chuvas

Desde o dia 1º de dezembro, as ações do SP Sempre Alerta estão voltadas para a Operação Chuvas, que se estende até 31 de março. Durante este período, todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil permanece em prontidão. Os agentes realizam ações preventivas, como o monitoramento climatológico 24 horas, emitem alertas e realizam vistorias de campo.

Os avisos e alertas são feitos pelo sistema SMS, Whatsapp, Telegram ou pela tecnologia cell broadcast que utiliza o sinal 4G ou 5G para mapear a localização das pessoas e enviar alertas para as que estão em área de risco.

VERDE

No sistema de monitoramento da Defesa Civil, o alerta verde indica que as condições climáticas estão estáveis e não há riscos imediatos de tempestades, alagamentos ou outros desastres. Este é um momento de prevenção e a população já deve tomar algumas atitudes para se prevenir de qualquer transtorno, como:

· conhecer as áreas de sua região que estão sujeitas a alagamento ou deslizamentos;

· manutenção e limpeza de telhados e calhas, além de atenção às pessoas que possam estar jogando lixo ou entulhos nas encostas ou morros;

· plano de evacuação, caso seja necessário abandonar a residência;

· atenção a algumas alterações no solo, como fissuras, árvores e postes e muros se inclinando;

· é importante que documentos, remédios, receitas médicas ou objetos de valor estejam em sacos plásticos e protegidos caso precise abandonar sua residência;

AMARELO

O alerta amarelo é um aviso de atenção. Significa que as condições meteorológicas não são graves, mas alguns sinais de risco já podem ser percebidos. Algumas ações devem ser adotadas e outras evitadas:

· ao se deparar com áreas alagadas ou se sua residência estiver inundada, procure por um terreno mais alto ou suba para andares superiores;

· caso perceba rachaduras nas paredes, portas e janelas emperrando, árvores, postes ou cercas entortando, acione a Defesa Civil para uma vistoria;

· evite o contato com águas de inundação, pois há risco de contaminação;

· caso receba alertas da Defesa Civil, não se arrisque e fique seguro;

VERMELHO

O alerta vermelho é o mais grave dentro da campanha SP Sempre Alerta. Ele indica que a situação de emergência é iminente e de alto risco para a segurança da população. Quando um alerta vermelho é enviado, significa que as consequências podem ser fatais se as ações necessárias não forem adotadas:

· se estiver em uma área com alagamento, procure imediatamente deixar o local procurando por abrigo em pontos mais altos;

· se estiver dentro do carro, preso no trânsito, e a região começar a ser inundada e não houver tempo para deixar o local, deixe os vidros do carro abertos. A água pode danificar o sistema elétrico e, se eventualmente você precisar deixar o veículo, não conseguirá abrir as janelas. Além disso, a água pode deixar o carro mais pesado, dificultando que seja levado pela correnteza;

· se a água começar a tomar o veículo, saia pela janela e se abrigue na parte de cima do carro, essa atitude pode auxiliar no resgate;

· pessoas que moram em áreas de risco, como os morros, devem ter atenção maior em dias chuvosos, e se notar qualquer sinal de deslizamento (rachaduras, portas e janelas emperrando, árvores, poste e muros inclinando, água barrenta se acumulando), devem deixar o local imediatamente, pois o risco para deslizamento pode ser iminente.