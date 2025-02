O que fazer se o carro ficou preso no alagamento? Defesa Civil de SP explica

A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça a importância da adoção de medidas corretas para minimizar riscos e garantir um resgate seguro em caso de alagamentos, principalmente se o caso for de veículo preso nas inundações. Saiba como sair de um carro em situação de riscos.

A primeira recomendação é evitar circular em áreas alagadas ou com risco de alagamento. Fique atento aos alertas da Defesa Civil que chegam diretamente no celular, eles são enviados levando em conta o georreferenciamento de áreas de risco. Se observar a água subindo na via, evite a região. Vale lembrar que 15 centímetros de lâmina de água já são suficientes para carregar um carro.

No entanto, se estiver no carro se deparando com uma situação de alagamento, a orientação é não tentar dar a partida no motor. Isso porque a água pode subir rapidamente e comprometer o funcionamento do veículo. Ao dar partida, o motor pode ser danificado e o risco de pane elétrica aumenta.

O que fazer quando a água começar a subir?

Instagram link: https://www.instagram.com/reel/DGTPK7pxmnK/

Se o nível da água ultrapassar a metade das rodas, saia do veículo imediatamente. No entanto, a pressão da água pode dificultar a abertura da porta. Nesse caso, sair pelas janelas do carro é a melhor opção.

Caso as janelas elétricas não funcionarem, use o encosto de cabeça do banco: remova a peça, encaixe as hastes na fresta entre o vidro e a porta e force até a quebra do vidro. Outra alternativa é usar fecho do cinto de segurança, golpeando os cantos da janela, onde o vidro é mais frágil.

Onde ficar fora do carro?

Uma vez fora do carro, a orientação é subir no teto do automóvel. Isso reduz o risco de ser levado pela correnteza e facilita visualização por socorristas. Também não é indicado pular na água. Aguarde o resgate e sinalize pedindo ajuda.

Em situações de emergência, é fundamental acionar prontamente a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

A prevenção é a melhor estratégia para evitar situações de risco. Motoristas devem estar atentos às condições meteorológicas e evitar a circulação por áreas suscetíveis a alagamentos. Por isso, acompanhe a previsão do tempo da Defesa Civil nas redes sociais e fique atento aos alertas enviados por celular. Em caso de imprevistos, manter a calma e seguir as orientações corretas garante a segurança de todos os envolvidos.

Alertas da Defesa Civil

Os alertas cell broadcast enviados pela Defesa Civil possuem a finalidade de alertar a população sempre que a chuva atinge um volume elevado, ou seja, ele é enviado na maioria das vezes quando já está chovendo. Mas também é enviado quando a chuva ainda não provocou alagamentos ou deslizamentos, mas, em razão da intensidade identificada pelos meteorologistas, estas chuvas terão potencial de alagar vias e gerar deslizamentos.

O objetivo do alerta é despertar na população a percepção de risco e de autoproteção. Ou seja, ao receberem a mensagem, saibam que a Defesa Civil identificou um perigo potencial naquela chuva e, neste caso, cada pessoa deve procurar um local seguro, seja permanecer em casa ou no trabalho ou, ainda, se estiver em deslocamento, evitar permanecer em ruas que alagam e parar ao lado de árvores.

O alerta severo não funciona como previsão do tempo: seu papel é alertar no momento que a chuva severa se forma sobre o município.

As previsões do tempo produzidas pela Defesa Civil são publicadas diariamente em suas redes sociais, pelo @defesacivilsp ou no canal do WhatsApp (Defesa Civil do Estado de SP).