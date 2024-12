Santos é destaque na Operação SP Sempre Alerta – Chuvas

A cidade de Santos recebeu destaque na abertura da Operação SP Sempre Alerta – Chuvas, um evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, na última quarta-feira (4). Presidida pelo vice-governador Felício Ramuth, a cerimônia destacou Santos ao posicioná-la em quinto lugar no Programa Município Resiliente, sublinhando seu compromisso com práticas eficazes de gestão de riscos e desastres, em harmonia com o desenvolvimento sustentável.

Durante o evento, o coordenador da Defesa Civil de Santos, coronel Daniel Onias, foi condecorado como Embaixador da Resiliência. Ele ressaltou a importância da colaboração entre os municípios e a Defesa Civil estadual: “Estamos empenhados em garantir que nossas cidades estejam preparadas para enfrentar as adversidades das chuvas intensas. A cooperação é fundamental para salvaguardar vidas e reduzir danos”.

A Operação SP Sempre Alerta – Chuvas abrange uma série de medidas estratégicas destinadas a preparar os municípios paulistas para o período de chuvas intensas. Estas medidas incluem a modernização de radares meteorológicos, mapeamento de áreas de risco, melhorias em infraestrutura e implementação de novos sistemas de alerta para regiões vulneráveis.

Na ocasião, ocorreu também a Certificação do Programa Município Resiliente, instituído pelo Decreto Estadual n° 64.659/19. Este programa avalia a capacidade dos municípios na gestão de proteção e defesa civil através de indicadores como o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), e sua participação no Programa Município Verde Azul. Além disso, considera o progresso na Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes (MCR 2030), promovida pela ONU.

A secretária de Segurança Pública de Santos, Raquel Gallinati, elogiou o empenho das equipes municipais. “Este reconhecimento é resultado do árduo trabalho da Defesa Civil e de todos os servidores. Santos mostra que é possível avançar com soluções inovadoras e sustentáveis para assegurar a segurança da população e construir um futuro resiliente”, afirmou.

O Programa Município Resiliente é considerado uma das mais inovadoras iniciativas no Brasil em termos de gestão de riscos e desastres, promovendo práticas que combinam proteção ambiental e segurança pública. Ao alcançar essa posição proeminente, Santos reafirma seu papel de liderança no estado e seu compromisso com a segurança populacional e a construção de uma cidade mais segura e bem preparada.