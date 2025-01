Soteldo desfalca o Santos contra a Ponte Preta; veja relacionados

O Santos divulgou os relacionados para a partida deste domingo (19) diante da Ponte Preta, às 20h30, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A principal ausência é o meia-atacante Yeferson Soteldo.

Relacionados para a partida de hoje. 📋 pic.twitter.com/n4hQgbMkyW — Santos FC (@SantosFC) January 19, 2025

Substituído no começo do segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, o atleta venezuelano alegou dores na região do tornozelo. Apesar de não ter sido detectada nenhuma lesão à primeira vista, o jogador foi poupado da partida, que acontecerá no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A comissão técnica, junto ao técnico Pedro Caixinha, decidiu poupar Soteldo por conta do clássico que espera o Santos na terceira rodada do Paulistão. Na quarta-feira (22), o Peixe recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, às 21h35, e quer ter o meia-atacante 100% para enfrentar o rival.

Para seu lugar, quem aparece como substituto imediato para atuar no meio de campo, onde o camisa 7 atuou na estreia, é Thaciano. O polivalente atleta que veio do Bahia nesta janela fará seu primeiro jogo como titular após entrar na segunda etapa na última quinta-feira (16).

Outra ausência notável é o zagueiro Gil. O experiente defensor ficou de fora da primeira rodada e também não viajou com a delegação para enfrentar a Ponte Preta. Isso deixa claro que Caixinha não deve contar com ele, apesar do contrato renovado até o fim do ano.

Com isso, o Santos pode ser escalado assim: Brazão; Chermont, Luan Peres, Basso e Escobar; Rincón, Pituca e Thaciano; Lucas Braga, Guilherme e Wendel.

Com a vitória na estreia, e os demais resultados que já foram definidos na segunda rodada, o Santos ocupa a segunda colocação do grupo B do Campeonato Paulista com três pontos, atrás do líder Guarani (quatro). Em terceiro, aparece a Portuguesa, com um ponto em dois jogos, e o Bragantino, que tem zero e ainda joga.