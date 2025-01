Santos anuncia a contratação do meia-atacante Thaciano

O Santos fez seu segundo anúncio de contratação nesta segunda-feira. Dessa vez, o clube confirmou a chegada do meia-atacante junto ao Bahia, em uma negociação definitiva.

De acordo com informações divulgadas pelo Peixe, o atleta de 29 anos assinou vínculo de quatro anos, válido até o fim de 2028. No entanto, não foram divulgados valores da negociação.

Thaciano retorna ao Santos cerca de oito anos depois de sua primeira passagem, que se encerrou no meio de 2017. O meia-atacante tinha o sonho de atuar em alto nível pelo Alvinegro Praiano e finalmente terá sua oportunidade.

Nascido em Campina Grande, na Paraíba, Thaciano começou na base do Porto de Pernambuco, chegou ao Boa Esporte em 2015 e, no ano seguinte, foi emprestado ao Santos para atuar na equipe B. Destaque, o meia-atacante foi promovido ao time principal em 2017, mas não chegou a entrar em campo em jogos oficiais.

O atleta atuou pelo Santos apenas uma vez, entrando no segundo tempo da goleada por 5 a 1 sobre o Kenitra, de Marrocos, no Pacaembu, em amistoso disputado em janeiro de 2017. Depois, em julho, ele não teve o contrato de empréstimo renovado e retornou ao Boa Esporte.

Atuando pelo Bahia, foram 95 jogos, com 21 gols e 12 assistências. Na temporada de 2024, Thaciano foi o artilheiro do clube no ano com 15 gols. Agora, o atleta chega ao Santos em alta para seguir com o bom momento na carreira.

Além de Thaciano, o Peixe também já anunciou os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, além do lateral-direito Leo Godoy. O clube também está acertado com o meia-atacante Álvaro Barreal e com o centroavante Tiquinho Soares.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro diante do Mirassol, na Vila Belmiro, às 21h30.