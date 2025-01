Santos anuncia o lateral Leo Godoy, do Athletico, por empréstimo

O Santos anunciou nesta segunda-feira (13) mais uma contratação para 2025. Trata-se do lateral-direito Leo Godoy, que chega por empréstimo do Athletico Paranaense até o final desta temporada.

Com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Furacão organizou uma reformulação em seu elenco e o defensor argentino não ficaria no clube para esse ano. Diante disso, o Peixe viu uma oportunidade de mercado e acertou com o atleta de 28 anos.

Natural de Concordia, na Argentina, Leo Godoy tem 28 anos e começou a carreira profissional no Atlético Rafaela, em 2015. Ele chegou a passar pelo Talleres antes de chegar ao Estudiantes, em 2021. Na equipe de La Plata, virou um dos principais destaques, distribuindo 11 assistências em 2023, o maior número em toda a América do Sul naquele ano.

Além disso, ele também balançou as redes quatro vezes e foi peça fundamental na conquista da Copa Argentina. O ótimo desempenho chamou a atenção do Athletico-PR, que o adquiriu em definitivo em 2024. No Furacão, o argentino atuou em 42 partidas, com um gol e quatro assistências.

Terceiro reforço do Santos nesta janela de transferências, Leo Godoy foi anunciado após as confirmações de Zé Ivaldo, do Cruzeiro, e de Luisão, ex-Novorizontino. O lateral tem chances de estrear nesta quinta-feira (16), quando o Peixe enfrenta o Mirassol, na Vila Belmiro, às 21h30, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.