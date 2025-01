Athletico anuncia a contratação de Léo Pelé, do Vasco

O Athletico Paranaense anunciou oficialmente nesta quinta-feira (2) a contratação do zagueiro Léo Pelé, do Vasco. O Furacão firmou vínculo válido até 2028 com o atleta.

De saída do Gigante da Colina, o defensor de 28 anos soma cerca de 100 partidas com a camisa alvinegra e três gols marcados. A negociação foi acertada por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,3 milhões).

“Escolhi estar aqui nesse grande projeto. A gente sabe que é um ano de grande desafio, mas escolhi estar aqui e estou feliz. Quando me fizeram o convite, eu bati o martelo, porque mostraram uma ideia de trabalho muito importante. Eu dei uma volta no CT e vi coisas extraordinárias, a estrutura do clube, o que o clube proporciona para o atleta e para os funcionários“, disse Léo.

“Já aconteceu de, em um jogo, eu fazer três funções. Isso é muito importante, não somente para mim, mas para ajudar o grupo da melhor maneira possível. Sou zagueiro canhoto, zagueiro rápido com boa saída de bola. Espero ajudar dentro das minhas características“, completou.

Léo Pelé foi adquirido pelo Vasco no início de 2023 por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na época), e a intenção da diretoria era recuperar parte desse investimento.