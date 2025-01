São Bernardo anuncia Rodrigo Ferreira, do Santos, por empréstimo

O São Bernardo anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação do lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Santos. O atleta chega por empréstimo do Peixe até o fim da atual temporada.

Sem espaço no elenco santista e fora dos planos do técnico Pedro Caixinha, o defensor de 29 anos deve ter mais oportunidades no Bernô. Vinculado ao clube da Vila Belmiro apenas até dezembro, Rodrigo não deve mais vestir a camisa alvinegra.

“Fala, torcida do Tigre! Aqui é o Rodrigo Ferreira, estou chegando no São Bernardo para essa temporada abençoada de 2025. Contamos com apoio de vocês, tamo junto!”, disse o lateral.

Em 2024, quando esteve em campo pelo Santos, foram apenas 21 oportunidades e uma assistência para seus companheiros. Rodrigo Ferreira estava com relação desgastada com a torcida pelas más atuações e optou por procurar um novo clube.

Rodrigo Ferreira jogará ao lado de Vanderlei, que também é ex-Peixe e foi contratado pelo São Bernardo para essa temporada. Novos no elenco, a dupla buscará seu espaço na temporada de 2025 do Bernô, que contará com o Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro.

O São Bernardo estreia no Paulistão nesta quinta-feira (16) diante do Água Santa. A partida será disputada em Diadema e a bola rola às 18h30. O Bernô está no grupo D junto com Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube.