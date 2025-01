Santos e Palmeiras voltam a conversar por Rony

O Santos voltou a mostrar interesse na contratação do atacante Rony, atualmente vinculado ao Palmeiras. As duas equipes estão em conversações para tornar essa transferência uma realidade. O jogador de 29 anos não foi convocado pelo técnico Abel Ferreira para a partida contra o Noroeste, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o que levantou especulações sobre seu futuro no clube.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tem liderado as discussões e já expressou abertamente o desejo de negociar Rony. Fontes internas sugerem que um acordo entre Santos e Palmeiras está próximo de ser alcançado.

Atualmente, Rony espera por uma proposta concreta antes de tomar sua decisão. Nos últimos dias, o atacante rejeitou uma oferta do Fluminense, mesmo com o Palmeiras tendo chegado a um entendimento com o clube carioca.

O contrato de Rony com o Palmeiras é válido até dezembro de 2026. Contudo, é provável que ele deixe o time ainda em janeiro, em decorrência da intensa pressão exercida pela torcida. Na última temporada, o jogador participou de 63 partidas, anotando 10 gols e fornecendo seis assistências.