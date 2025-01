Palmeiras vence a Portuguesa pela estreia do Paulistão

Na noite desta quarta-feira (15), o Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Paulista, derrotando a Portuguesa por 2 a 0 no Allianz Parque. O destaque da partida foi o meio-campista Maurício, que anotou os dois gols do jogo, um em cada tempo.

O primeiro gol aconteceu ainda na primeira etapa, resultado de uma pressão crescente da equipe alviverde, que dominou as ações em campo. No segundo tempo, Maurício selou a vitória ao ampliar a vantagem para o Palmeiras.

O técnico Abel Ferreira optou por escalar um time misto, dando oportunidade a jovens talentos e jogadores menos utilizados na temporada de 2024. Essa estratégia visou também preservar os atletas mais experientes para desafios futuros.

Com esse resultado, o Palmeiras somou três pontos e ocupa temporariamente a liderança do Grupo D do torneio. Contudo, a posição pode ser alterada dependendo do resultado da partida entre São Bernardo e Água Santa, marcada para quinta-feira (16), onde uma vitória do time do ABC poderia desbancar os palmeirenses. Por outro lado, a Portuguesa permanece sem pontos, na última posição do Grupo B.

É importante ressaltar que a capacidade do Allianz Parque foi reduzida para este jogo. O setor Norte não contou com torcedores devido à montagem de um palco para o show do cantor Jão, programado para sábado (18).

A próxima partida do Palmeiras será contra o Noroeste, fora de casa, no sábado (18), às 18h30 (horário de Brasília). A Portuguesa também entrará em campo no mesmo dia, enfrentando o Novorizontino em seu estádio às 20h30. Ambos os confrontos são válidos pela segunda rodada do Paulistão.

Análise da Partida

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio claro do Palmeiras. Após um início morno e equilibrado, a equipe alviverde começou a se impor aos cinco minutos, explorando bem as laterais com Estêvão e Rômulo. O gol inaugural veio após um erro na saída de bola do goleiro Rafael Santos. A Portuguesa teve algumas tentativas de ataque, principalmente com Maceió, mas esbarrou na falta de criatividade e não conseguiu exigir intervenções significativas do goleiro Weverton durante toda a primeira metade da partida.