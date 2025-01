Santos planeja ter Neymar por empréstimo de seis meses

A possibilidade de Neymar retornar ao Santos em 2025 está se tornando cada vez mais concreta. O clube tem intensificado suas negociações com a equipe do atacante, buscando um acordo para um empréstimo de seis meses junto ao Al-Hilal, onde o jogador poderia recuperar sua forma física no ambiente que o consagrou.

Em uma iniciativa inovadora, o Santos produziu um vídeo, utilizando tecnologia de Inteligência Artificial, que conta com a narração de Pelé. O conteúdo destaca as razões pelas quais Neymar deveria considerar voltar ao clube. A produção foi capaz de emocionar até mesmo Neymar pai, reforçando a ligação emocional do atleta com sua antiga equipe.

O Santos está adotando uma abordagem multifacetada para garantir o retorno do ídolo. Enquanto a equipe de marketing busca tocar o coração do estafe do jogador, a presidência e assessoria estão realizando articulações nos bastidores para facilitar a concretização do acordo. A opção mais viável no momento parece ser o empréstimo, mas um contrato definitivo não está totalmente descartado.

Nos estádios, o apoio da torcida também é palpável. Durante a estreia da temporada, em que o Santos venceu o Mirassol por 2 a 1, os torcedores organizaram um coro pedindo o retorno de Neymar, entoando “Volta para casa Neymar”.

É importante destacar que o atleta não será inscrito pelo Al-Hilal na liga nacional e terá a restrição de participar apenas da Liga dos Campeões da Ásia caso permaneça no clube saudita. Além disso, Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal, comentou em uma entrevista que Neymar tem enfrentado dificuldades para acompanhar o ritmo exigido nos treinos.