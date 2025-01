Santos estreia no Paulistão com vitória sobre o Mirassol na Vila

Na noite desta quinta-feira (16), o Santos iniciou sua trajetória no Campeonato Paulista com uma vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol, em partida realizada na icônica Vila Belmiro. Os gols da equipe santista foram anotados pelo atacante Guilherme, que se destacou como o principal nome do jogo.

Guilherme abriu o placar no final do primeiro tempo, após receber um passe preciso de Soteldo. Em seguida, já na segunda etapa, ele ampliou a vantagem com um belo gol de falta. O Mirassol conseguiu descontar nos acréscimos, com um pênalti convertido por Iury Castilho.

A atuação do goleiro Gabriel Brazão também foi fundamental para o sucesso da equipe. O arqueiro realizou defesas cruciais durante todo o jogo, incluindo uma intervenção impressionante em um chute de longa distância.

Com essa vitória, o Santos ocupa a vice-liderança do Grupo B, somando três pontos. O Guarani lidera a chave devido ao saldo de gols superior (2 a 1). Por outro lado, o Mirassol está em terceiro lugar no Grupo A e ainda não pontuou na competição.

Após o término da partida, os torcedores do Santos entoaram cânticos pedindo pela volta de Neymar ao clube. A expectativa gira em torno da possível rescisão do contrato do jogador com o Al-Hilal, embora ainda não haja progressos nesse sentido.

As duas equipes já têm novos desafios agendados para o próximo domingo (19). O Santos visitará a Ponte Preta às 20h30 (horário de Brasília), enquanto o Mirassol receberá o Água Santa às 16h.

Análise da partida

O jogo começou de forma eletrizante, com o Santos impondo pressão sobre o Mirassol nos primeiros minutos. Diversas oportunidades foram criadas por jogadores como Escobar, Pituca e Lucas Braga, mas sem sucesso nas finalizações.

No primeiro tempo, as defesas dos goleiros se destacaram. Muralha fez uma defesa espetacular após cabeçada de Wendel Silva que ainda carimbou a trave. Por outro lado, Brazão brilhou ao evitar gols em finalizações perigosas de Iury Castilho e Matheus Davó.

O Santos abriu o marcador aos 47 minutos da primeira etapa, quando Soteldo encontrou Guilherme na área e este fez uma finalização que desviou em Jemmes antes de entrar. Na volta para o segundo tempo, mesmo com a pressão inicial do Santos, o Mirassol começou a reagir e criou algumas oportunidades claras que foram bem defendidas por Brazão.

Um momento controverso ocorreu próximo ao final do jogo quando JP Chermont tentou desviar um cruzamento e acabou acertando Reinaldo com as travas da chuteira. O árbitro decidiu não marcar falta e o VAR não interveio.

No entanto, aos 43 minutos, Guilherme apareceu novamente para selar a vitória do Santos com uma cobrança de falta no ângulo direito do goleiro Muralha. O Mirassol ainda conseguiu marcar um gol nos acréscimos através de Iury Castilho em uma cobrança de pênalti após falta cometida por JP Chermont, encerrando assim a partida com um placar de 2 a 1 em favor do Peixe.