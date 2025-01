Santos voltará a usar a camisa 10 no jogo contra o Mirassol

O Santos enfim voltará a usar a camisa 10. A ‘reestreia’ da numeração acontecerá no jogo desta quinta-feira (16) contra o Mirassol, às 21h30, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2025.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, o Peixe não terá numeração fixa durante a disputa do torneio estadual, com jogadores revezando as camisas de um a 11. Dessa forma, algum dos atletas titulares na partida de hoje será agraciado com a lendária numeração de Pelé.

Como ‘protesto’ e homenagem ao Rei do Futebol, o Santos optou por não usar a 10 durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A camisa ficou guardada em uma cápsula no vestiário. A última vez que o número foi usado foi na final do Paulistão de 2024, contra o Palmeiras, quando Giuliano assumiu a camisa.

Segundo informações do UOL, o Santos deve ir a campo com: Brazão; Chermont (Godoy), Luan Peres, Basso e Escobar; Rincón, Pituca e Soteldo; Guilherme, Lucas Braga e Wendel (Luca Meirelles).

O Santos está no grupo B do Campeonato Paulista ao lado de Portuguesa, Guarani e Red Bull Bragantino. Os dois primeiros já jogaram: a Lusa perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 e o Bugre venceu o Botafogo-SP pelo mesmo placar.