Santos rescinde contrato do meia Giuliano

O Santos enfim rescindiu nesta quarta-feira (15) o contrato do meia Giuliano. Após semanas de negociações e conversas, as partes se entenderam e encerraram o vínculo oficialmente.

A assinatura ocorreu nesta tarde, no CT Rei Pelé. A confirmação do término do contrato foi feita pela assessoria do jogador, por meio de comunicado nas redes sociais. Confira abaixo:

Somente na tarde desta quarta feira, dia 15 de janeiro, foi assinado a rescisão contratual de @giulianovp com o @SantosFC

Giuliano chegou ao Santos no começo de 2024 após passagem de mais de dois anos pelo Corinthians. Ao todo, foram 12 gols e três assistências em 36 jogos com a camisa santista. Apesar de ter sofrido com lesões ao longo do ano, o meia era um dos jogadores de confiança do então técnico Fábio Carille e constantemente aparecia entre os titulares.

No entanto, um episódio fez a relação de Giuliano com a torcida do Santos estremecer. Em uma coletiva pós-jogo, o camisa 20, ao lado de Carille, foi questionado sobre a falta de oportunidade ao jovem boliviano Miguelito. Na oportunidade, o camisa 20 disse que o Menino da Vila não tinha intensidade e que não apresentava muito durante os treinos, o que pegou mal.

Livre no mercado, Giuliano ainda não definiu os próximos passos de sua carreira. Aos 34 anos, o meia avalia se seguirá jogando ou se pendurará as chuteiras.