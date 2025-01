Santos rescinde com Lucas Lima, que deve assinar com o Sport

O Santos rescindiu com o meia Lucas Lima. O término do contrato foi publicado oficialmente no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quarta-feira (15).

Rescisão de Lucas Lima com o Santos. Foto: Reprodução / BID

Dessa forma, o meio-campista de 34 anos fica livre no mercado. O Sport, clube que o camisa 20 defendeu por empréstimo do Peixe na última temporada, esperava a rescisão para poder assinar com o atleta em definitivo.

Atuando pelo Leão da Ilha, foram 53 jogos na temporada, com três gols marcados e 11 assistências distribuídas para seus companheiros. Ainda, o meia fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Lucas Lima não foi o único a rescindir com o Santos. Nesta quarta, o clube também encerrou o contrato com o meia Giuliano. O atleta negociava a saída há algumas semanas e foi concluída hoje mais cedo.