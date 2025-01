Serviço de Hemodiálise em Ribeirão Pires completa um ano com 125 procedimentos realizados

O serviço inédito de urgência em hemodiálise de Ribeirão Pires, instalado atualmente no novo Hospital Municipal no bairro Santa Luzia, completou um ano de funcionamento com a marca de 125 procedimentos realizados. Desse total, cerca de 16% são pacientes de outros municípios, reafirmando a importância do serviço para a microrregião que abrange Rio Grande da Serra, Mauá e Suzano. Ao todo, 13 pacientes foram beneficiados pelo atendimento especializado oferecido na unidade, que durante 2024 fez, em média, 10 procedimentos por mês.

O serviço de hemodiálise na rede pública de Ribeirão Pires oferece estabilização clínica imediata para pacientes, que são encaminhados, via CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde), para tratamento em unidades de referência. Os atendimentos são realizados em um leito exclusivo, com acompanhamento de médicos especializados, garantindo qualidade e segurança durante os procedimentos.

“O serviço de hemodiálise em Ribeirão Pires é um marco no cuidado com a saúde dos moradores. Com a inauguração do novo hospital municipal, o procedimento ganhou ainda mais qualidade, com mais conforto para os moradores”, declarou Clovis Volpi, secretário de Saúde do município.

“Estamos modernizando nossas unidades e serviços para tornar a rede municipal de saúde cada vez melhor. Buscamos recursos e dialogamos com o Estado para ampliar ainda mais o alcance desse trabalho, que traz dignidade e facilita a vida de quem mais precisa”, destacou o prefeito Guto Volpi.