Delegado da Cunha destina R$ 2 milhões para nova maternidade em Ribeirão Pires

O deputado federal Delegado da Cunha anunciou nesta quarta-feira (22) a destinação de R$ 2 milhões em emenda parlamentar para a maternidade municipal de Ribeirão Pires, que neste primeiro trimestre será transferida para o novo hospital da cidade, no bairro Santa Luzia. O anúncio foi feito durante encontro com o prefeito Guto Volpi.

O parlamentar já havia destinado R$1,5 milhão em emendas para a saúde e outros R$ 250 mil para o esporte, somando R$ 3,7 milhões em recursos enviados a Ribeirão Pires. “O Delegado da Cunha está sempre presente em nossa cidade, ajudando em diversas áreas e com prioridade na saúde. É uma parceria importante para o município e agora avançamos ainda mais para continuar a implantação da maternidade no novo hospital municipal”, destacou o prefeito Guto Volpi.

O deputado federal visitou o hospital municipal na manhã desta quarta-feira (22), ao lado do secretário de Saúde, Clovis Volpi, e também da equipe técnica da unidade, que apresentou toda a estrutura de leitos de UTI – serviço inédito na cidade -, clínica médica e administrativa do serviço público de saúde de Ribeirão Pires.

“O novo hospital da cidade é padrão do que estamos acostumados a ver em redes particulares e hoje é um dos melhores da região. Vamos mandar essa emenda para que as mães de Ribeirão Pires possam ter seus filhos nesse hospital maravilhoso. A cidade tem que ter orgulho dessa administração do prefeito Guto Volpi e também da qualidade do hospital”, disse o delegado da Cunha.

A Prefeitura de Ribeirão Pires trabalha na implantação e transferência da maternidade, centro cirúrgico e obstétrico para a nova unidade hospitalar do bairro Santa Luzia dentro dos primeiros 100 dias de 2025. O serviço atualmente está em funcionamento no prédio do Hospital e Maternidade São Lucas na região central.