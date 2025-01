Guto Volpi anuncia mudança no comando da Secretaria de Obras de Ribeirão Pires

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), anunciou nesta terça-feira (21) uma nova mudança no alto escalão de sua gestão. A Secretaria de Obras passará a ser comandada pelo arquiteto Agostinho Gomes, que terá como missão a conclusão de projetos iniciados anteriormente e a realização de novos investimentos estruturais nos bairros da cidade.

“A gente trabalhou duro para retomar e entregar as obras que por mais de uma década ficaram abandonadas. Ribeirão Pires se tornou a única cidade do Grande ABC sem projetos paralisados. Entregamos a Unidade de Saúde do Parque Aliança, o novo hospital municipal, quadras esportivas em escolas, espaços turísticos modernizados e levamos asfalto a mais de 100 ruas e avenidas”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Entre as metas para este ano estão a conclusão de obras iniciadas no último mandato, como o viaduto estaiado que ligará o Centro ao Centro Alto, a inauguração das unidades de saúde do Serrano e da Vila Sueli e a ampliação do programa de pavimentação para dobrar o número de ruas beneficiadas.

Desafios na modernização do Mirante Santo Antônio

Um dos principais desafios para a Secretaria de Obras será a modernização do Mirante Santo Antônio, cuja construção foi interrompida em 2024 pela empresa contratada, a Obra Nobre. Após diversas notificações, a construtora solicitou a rescisão do contrato em dezembro, alegando dificuldades para continuar o projeto, apesar de todos os pagamentos estarem em dia.

“Todos os trâmites necessários para encerrar o contrato foram tomados, e a Prefeitura abrirá um novo processo de licitação. A modernização do Mirante Santo Antônio é uma prioridade do prefeito Guto Volpi, e não mediremos esforços para concluir essa e outras obras importantes na cidade“, garantiu o novo secretário, Agostinho Gomes.

Mudanças no secretariado

Além de Agostinho Gomes, o prefeito anunciou outras alterações no secretariado. Leonardo Biazi retornou ao comando da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, enquanto César Ferreira assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo. Entre 2021 e 2024, a Secretaria de Obras foi liderada pelo engenheiro Sérgio Reis.