Ribeirão Pires avança na saúde pública com novo Hospital e Centro Odontológico

No ano de 2024, a Prefeitura de Ribeirão Pires fez um significativo progresso na modernização da saúde pública local, ao inaugurar o Hospital Municipal de Ribeirão Pires no bairro Santa Luzia, após um longo período de 16 anos de espera. Este novo equipamento é considerado um marco para a cidade, pois não apenas amplia a capacidade de atendimento com novos leitos, mas também introduz pela primeira vez um serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública municipal. Desde a sua abertura em setembro, o hospital já contabilizou 255 internações.

A nova unidade hospitalar está equipada com 44 leitos de enfermaria e 11 leitos de UTI, que estão operando dentro dos padrões exigidos pela rede pública de saúde. Com infraestrutura moderna e equipamentos atualizados, o Hospital Municipal busca elevar os padrões de atendimento à população. O secretário de Saúde, Clovis Volpi, enfatizou a importância dessa conquista: “Com o novo Hospital Municipal de Ribeirão Pires estamos elevando a qualidade da saúde pública municipal. Foram anos de espera e hoje ampliamos o número de leitos e também um serviço inédito de UTI. Isso significa mais qualidade de vida para quem mora em Ribeirão Pires”.

Outro avanço notável na área da saúde foi a inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas, que também recebeu uma reforma significativa e se tornou totalmente equipado. Desde sua abertura em maio deste ano, o centro já realizou mais de 7.700 atendimentos, abrangendo uma variedade de serviços como tratamento de canal, procedimentos gengivais, restaurações e extrações. O centro foi projetado para atender não apenas os agendamentos normais, mas também casos urgentes relacionados a dores intensas e inchaços faciais.

O secretário Volpi destacou os investimentos realizados no novo Centro Odontológico, ressaltando as melhorias tanto na estrutura física quanto na qualidade do atendimento prestado. Ele afirmou: “O Complexo Odontológico passou por uma revitalização completa, com salas individualizadas que seguem as recomendações do Ministério da Saúde, especialmente no contexto pós-pandemia da Covid-19. Todos os equipamentos e mobiliários são novos e modernos, permitindo-nos oferecer um atendimento de excelência tanto nas especialidades quanto nos casos urgentes em odontologia. Esse avanço reforça nosso compromisso na modernização da rede pública de saúde”.

A Prefeitura não para por aí; continua avançando nas obras das novas Unidades de Saúde da Família (USF) localizadas na Vila Sueli e no Jardim Serrano. Essas iniciativas fazem parte de um amplo pacote de investimentos voltados à modernização da Atenção Primária – incluindo UBS e USFs – que já resultaram na entrega da unidade da Parque Aliança e na revitalização das estruturas nos bairros Ouro Fino e Jardim Luzo.