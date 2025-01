Semana do Cinema no Atrium Shopping tem ingressos a 10 reais

Os apaixonados por filmes têm um motivo especial para comemorar: a Semana do Cinema no Atrium Shopping está de volta. De 6 a 12 de fevereiro, os clientes podem assistir filmes nacionais e internacionais, em sessões 2D, 3D e XD, por apenas 10 reais.

Os principais lançamentos do cinema deste ano ficam em destaque durante esse período, como “Sonic 3”, “Mufasa – O Rei Leão”, “Acompanhante Perfeita” e o “O Auto da Compadecida 2”, além do aclamado filme brasileiro indicado ao Oscar 2025, “Ainda Estou Aqui”.

Para deixar a experiência ainda mais especial, os companheiros inseparáveis de todos os amantes de cinema, os combos de pipoca e refrigerante, ficam com preços promocionais. O combo individual, com pipoca e bebida pequena, acompanhado de um Cine Cupom, sai por apenas 29 reais. Para quem prefere compartilhar, há opções com duas pipocas e bebidas pequenas, sendo uma com brinde do Snack Bar por 49 reais e outra com dois brindes por 59 reais. Clientes Cinemark Club ainda garantem descontos adicionais nesses produtos.

Os ingressos a 10 reais podem ser adquiridos pela bilheteria, AutoAtendimento, aplicativo e site da Cinemark, lembrando que o valor das compras realizadas pela internet sofre acréscimo da taxa de serviço. Cada cliente pode adquirir quantos ingressos desejar, mas o desconto não é cumulativo com outros benefícios.

Vale destacar que as salas Poltrona D-BOX saem pelo valor de 20 reais. Pré-estreias e filmes de conteúdos especiais não estão contemplados na campanha. Consulte todas as regras no site da Cinemark.

Serviço

Evento: Semana do Cinema no Atrium Shopping

Data: 6 a 12 de fevereiro

Horário: Confira os horários das sessões no site ou app da Cinemark

Ingressos: 10 reais em sessões 2D, 3D e XD – salas Poltrona D-BOX saem pelo valor de 20 reais. Pré-estreias e filmes de conteúdos especiais não estão contemplados na campanha. Consulte todas as regras no site da Cinemark.