“O Auto da Compadecida 2” ultrapassa 3 milhões de espectadores no Brasil

O filme “O Auto da Compadecida 2”, sequência do aclamado longa de 2000, conquistou um feito notável ao ultrapassar a marca de três milhões de espectadores desde sua pré-estreia, realizada em 25 de dezembro do ano anterior. Este desempenho o posiciona como a maior estreia nacional nos cinemas brasileiros em 2024.

De acordo com informações divulgadas pelo Filme B, o filme já arrecadou R$ 63 milhões em apenas três semanas de exibição. Em sua estreia oficial, ocorrida em 26 de dezembro, o longa foi projetado em 1.152 salas de cinema em todo o país.

Quebrando recordes pós-pandemia

Com este resultado, “O Auto da Compadecida 2” estabeleceu um novo recorde de bilheteira para lançamentos de produções brasileiras desde o início da pandemia de Covid-19. O portal Comscore Movies Brasil revelou que o filme gerou R$ 4 milhões no seu primeiro dia em cartaz.

A trama, que continua as aventuras dos icônicos personagens João Grilo e Chicó, é protagonizada por Matheus Nachtergaele e Selton Mello e baseia-se na obra homônima de Ariano Suassuna. Nesta nova narrativa, as peripécias dos amigos se desenrolam duas décadas após os eventos do filme original.

Novos rumos e grandes nomes

Chicó acredita que João Grilo tenha morrido, mas a história ganha um novo rumo quando ele retorna de maneira misteriosa com planos audaciosos para revitalizar sua cidade no sertão nordestino. A direção é assinada por Flávia Lacerda e Guel Arraes, este último também responsável pela direção do filme anterior.

O elenco conta com uma forte participação de artistas renomados, incluindo Taís Araujo, Virgínia Cavendish, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch, Fabiula Nascimento e Enrique Dias.

Confira o trailer do filme: