‘O Auto da Compadecida 2’ é a maior estreia de um filme nacional desde a pandemia

O filme “O Auto da Compadecida 2” obteve a maior bilheteria de estreia de um filme brasileiro desde o início da pandemia de Covid-19. A produção chegou aos cinemas na última quarta-feira (25) e fez R$ 4 milhões no primeiro dia em cartaz, com mais de 394 mil espectadores. A informação vem do Comscore Movies Brasil.

No ranking geral de bilheteria, a produção dirigida por Guel Arraes e Flávia Saraiva ficou atrás de “Sonic 3: O Filme”, que se manteve na liderança. A distribuição é da H2O Filmes.

Continuação do filme de 2000, que por sua vez reformulava uma minissérie para o formato de longa-metragem, “O Auto da Compadecida 2” é protagonizado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello. O elenco conta ainda com Virginia Cavendish, Humberto Martins e Eduardo Sterblitch, além de Taís Araujo no papel da Compadecida.