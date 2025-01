“Ainda Estou Aqui” conquista 99% de aprovação no Rotten Tomatoes

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, tem sido um sucesso internacional após ser indicado a três categorias no Oscar 2025. As indicações incluem Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, destacando a obra como um forte candidato nas premiações.

Avaliação do público e da crítica

Com 99% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme tem sido amplamente aclamado pelo público. A plataforma de avaliação cinematográfica, conhecida mundialmente, revela que apenas 1% das avaliações foram negativas, indicando uma recepção extremamente positiva. Além disso, 96% dos críticos que analisaram o filme também deram notas favoráveis, reforçando a qualidade do trabalho realizado.

A atuação da atriz Fernanda Torres tem sido considerada um dos principais destaques do filme. Ela interpreta uma personagem que lida com questões profundas em meio a um cenário de crise e incerteza. Sua performance, junto à direção de Walter Salles, foi fundamental para o sucesso da produção.

Cinema brasileiro em destaque

O reconhecimento de “Ainda Estou Aqui” no Oscar 2025 demonstra o crescente prestígio do cinema brasileiro no cenário internacional. A capacidade de abordar temas universais com profundidade e emoção é um dos principais atrativos para o público global.